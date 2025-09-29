Інтерфакс-Україна
Події
19:22 29.09.2025

МВС: Понад 1,7 тис офіцерів Служби освітньої безпеки вже працюють у школах

Понад 1700 офіцерів Служби освітньої безпеки (СОБ) вже працюють у школах країни, повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

"Офіцери СОБ не лише стежать за порядком, а й стають наставниками та друзями для дітей. Довіра формується завдяки щоденному живому спілкуванню, відкритості та готовності допомогти в будь-якій ситуації", — зазначила Павліченко в етері "Єдиних новин".

Як повідомляється в телеграм-каналі МВС у понеділок, офіцери СОБ лише у вересні провели понад 20 тис інтерактивних занять. Також нещодавно в Чернігівській області офіцерка СОБ врятувала життя ліцеїсту при масивній кровотечі.

Як повідомлялося, у 2024 році уряд ухвалив постанову щодо безпеки дітей у школах під час повномасштабної війни РA проти України. Її розробило Міністерство освіти на науки спільно з МВС і ДСНС. Офіцери СОБ почали працювати в школах з вересня 2024 року. Станом на кінець листопада інспектори СОБ вже працювали у більш ніж 1 тис. шкіл.

На початку 2024 року Міністерство внутрішніх справ провело опитування, у якому взяли участь понад 350 тис. батьків, з яких 70% підтримали ідею щодо присутності в школах інспекторів Служби освітньої безпеки, а більш ніж половина опитаних висловилися за фізичну присутність у школі працівника поліції.

18 вересня 2025 року Верховна Рада прийняла закон про запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти. Як повідомили в Міністерстві освіти і науки, з набуттям чинності змін до закону засновники й керівники шкіл будуть відповідальні за впровадження низки заходів безпеки.

 

Теги: #безпека #школи #мвс

