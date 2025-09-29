Орбан про угорські дрони над Україною: 2-3 угорські дрони — не те, чим має перейматися Україна

Фото: https://www.facebook.com/orbanviktor

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував порушення повітряного простору України угорськими дронами-розвідниками, заявивши, що "2-3 угорські дрони — не те, чим має перейматися Україна".

Про це він сказав у подкасті Harcosok órája, зазначивши Угорщина не має наміру нападати на Україну, а українському президенту Володимиру Зеленському потрібно більше турбуватись про ситуацію на сході.

"Україна воює не з Угорщиною, а з Росією. Їй треба зосередитись на дронах на східному кордоні, бо тут країни НАТО. Звідси на неї ніхто не нападе. Не розумію, чому поляки, румуни, угорці, словаки чи болгари хотіли б на них напасти. Тож це все –– просто вигадка. Це взагалі не має значення" – сказав він.

"Вона (Україна – ІФ-У) втратила п'яту частину території у війні з росіянами. Росіяни в них це забрали. Там суверенітет закінчився. Ми утримаємо решту території? Треба серйозніше ставитись, 2-3 угорські дрони — не те, чим має перейматися Україна, тут не її вороги", - каже угорський прем'єр.

"Я вірю уряду, але навіть якщо дрон залетів на кілька метрів –– то й що? Україна не є незалежною країною. Україна не є суверенною державою. Хіба ми утримуємо Україну? Її утримує Захід. Ми даємо їй зброю. Україна не має поводитися, ніби вона суверенна", - сказав він. За словами Орбана, "якщо Захід вирішить, що завтра не дасть жодного форинта, Україна може збанкрутувати".

Як повідомлялося, 26 вересня президент України Володимир Зеленський розповів, що українські військові фіксували порушення повітряного простору країни з боку невідомих дронів-розвідників, які летіли з Угорщини. Згодом глава МЗС Угорщини Петер Сійярто у некоректній і недипломатичній формі відповів на заяву українського президента. Очільник МЗС України Андрій Сибіга відповів Сійярто. Потім Генштаб ЗСУ повідомив, що вранці 26 вересня 2025 року радіолокаційними засобами ЗСУ в повітряному просторі України над територією Закарпатської області було двічі зафіксовано проліт на різних висотах повітряного об’єкту типу дрон. Було опубліковано мапу маршруту безпілотника з Угорщини в Україну, Сійярто назвав його "фейком".