Інтерфакс-Україна
Події
18:44 29.09.2025

Орбан про угорські дрони над Україною: 2-3 угорські дрони — не те, чим має перейматися Україна

2 хв читати
Орбан про угорські дрони над Україною: 2-3 угорські дрони — не те, чим має перейматися Україна
Фото: https://www.facebook.com/orbanviktor

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував порушення повітряного простору України угорськими дронами-розвідниками, заявивши, що "2-3 угорські дрони — не те, чим має перейматися Україна".

Про це він сказав у подкасті Harcosok órája, зазначивши Угорщина не має наміру нападати на Україну, а українському президенту Володимиру Зеленському потрібно більше турбуватись про ситуацію на сході.

"Україна воює не з Угорщиною, а з Росією. Їй треба зосередитись на дронах на східному кордоні, бо тут країни НАТО. Звідси на неї ніхто не нападе. Не розумію, чому поляки, румуни, угорці, словаки чи болгари хотіли б на них напасти. Тож це все –– просто вигадка. Це взагалі не має значення" – сказав він.

"Вона (Україна – ІФ-У) втратила п'яту частину території у війні з росіянами. Росіяни в них це забрали. Там суверенітет закінчився. Ми утримаємо решту території? Треба серйозніше ставитись, 2-3 угорські дрони — не те, чим має перейматися Україна, тут не її вороги", - каже угорський прем'єр.

"Я вірю уряду, але навіть якщо дрон залетів на кілька метрів –– то й що? Україна не є незалежною країною. Україна не є суверенною державою. Хіба ми утримуємо Україну? Її утримує Захід. Ми даємо їй зброю. Україна не має поводитися, ніби вона суверенна", - сказав він. За словами Орбана, "якщо Захід вирішить, що завтра не дасть жодного форинта, Україна може збанкрутувати".

Як повідомлялося, 26 вересня президент України Володимир Зеленський розповів, що українські військові фіксували порушення повітряного простору країни з боку невідомих дронів-розвідників, які летіли з Угорщини. Згодом глава МЗС Угорщини Петер Сійярто у некоректній і недипломатичній формі відповів на заяву українського президента. Очільник МЗС України Андрій Сибіга відповів Сійярто. Потім Генштаб ЗСУ повідомив, що вранці 26 вересня 2025 року радіолокаційними засобами ЗСУ в повітряному просторі України над територією Закарпатської області було двічі зафіксовано проліт на різних висотах повітряного об’єкту типу дрон. Було опубліковано мапу маршруту безпілотника з Угорщини в Україну, Сійярто назвав його "фейком".

Теги: #угорщина #дрони #орбан

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:55 29.09.2025
Угорщина заблокувала 12 українських новинних ресурсів

Угорщина заблокувала 12 українських новинних ресурсів

17:12 28.09.2025
Данії минулої ночі виявили невідомі дрони

Данії минулої ночі виявили невідомі дрони

20:36 27.09.2025
Орбан поскаржився на переслідування з боку Зеленського в соцмережі

Орбан поскаржився на переслідування з боку Зеленського в соцмережі

16:58 27.09.2025
Дрони СБУ зупинили роботу НПС в російській Чувашії - джерело

Дрони СБУ зупинили роботу НПС в російській Чувашії - джерело

10:17 27.09.2025
Неподалік від бази ВМС Швеції помітили невідомі дрони - ЗМІ

Неподалік від бази ВМС Швеції помітили невідомі дрони - ЗМІ

21:11 26.09.2025
Україна сподівається, що в Угорщині почують США щодо закупівлі російської нафти - Зеленський

Україна сподівається, що в Угорщині почують США щодо закупівлі російської нафти - Зеленський

20:50 26.09.2025
Росія може застосовувати танкери для запуску дронів у Данію, Норвегію, країни Балтії - Зеленський

Росія може застосовувати танкери для запуску дронів у Данію, Норвегію, країни Балтії - Зеленський

19:42 26.09.2025
Сибіга у відповідь на заяви Сіярто заявив про деградацію угорського уряду та його відкриту роботу на РФ проти Європи

Сибіга у відповідь на заяви Сіярто заявив про деградацію угорського уряду та його відкриту роботу на РФ проти Європи

18:33 26.09.2025
Глава МЗС Угорщини відреагував на заборону в'їзду в Україну угорським військовим згадкою про членство в ЄС

Глава МЗС Угорщини відреагував на заборону в'їзду в Україну угорським військовим згадкою про членство в ЄС

17:05 26.09.2025
Громада Києва передала бійцям на фронт нову партію дронів і автомобілів – Кличко

Громада Києва передала бійцям на фронт нову партію дронів і автомобілів – Кличко

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заявляє про важливість участі США у колективній відповіді на російські дрони над країнами НАТО

Швеція оголосила про виділення понад $116 млн на підтримку України під час підготовки до зими

Лідери ЄС обговорять Стіну дронів на самітах у жовтні

Єврокомісар Кос з візитом в Україні. Очікується завершення скринінгового процесу

Зеленський: Від початку Добропільської контрнаступальної операції звільнено більш ніж 174 кв. км території, зачищено більш ніж 194 кв. км

ОСТАННЄ

МВС: Понад 1,7 тис офіцерів Служби освітньої безпеки вже працюють у школах

Галущенко обговорив з керівницею гендиректорату Єврокомісії з юстиції відкриття кластера "Основи"

Окупанти атакували прикордоння Сумщини з безпілотників, є жертва

Судно з Нідерландів загорілося в Аденській протоці внаслідок атаки хуситів

РФ створює перешкоди для підключення ЗАЕС до мережі й наражає на небезпеку Україну та Європу – глава ДІЯРУ

На Харківщині внаслідок вибуху ВНП постраждав підліток - ДСНС

Україна та оборона – на порядку денному неформального саміту ЄС

"Антидронова стіна" ЄС може бути вибудувана за рік - Єврокомісія

Зеленський: Трагедія Бабиного Яру – це приклад того, чому сьогодні світ не може стояти осторонь, мовчки спостерігати за агресією Росії

ГУР опублікувало імена 13 російських воєнних злочинців, причетних до ракетного терору проти України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА