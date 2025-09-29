Інтерфакс-Україна
Події
17:57 29.09.2025

Далекобійні можливості України та проблеми з виробниками обговорили на технологічній ставці - секретар РНБО

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Рустем Умєров повідомив, що анонсована раніше президентом України Володимиром Зеленським технологічна ставка на тему далекобійних можливостей України відбулася під головуванням голови держави.

"Заслухали доповіді військових про потреби Сил оборони у дронах і ракетах, ефективність їхнього застосування та шляхи підвищення результативності. Міноборони доповіли про стан укладання й виконання контрактів, рівень фінансування і реальне забезпечення армії. Окремо обговорили проблемні питання з українськими державними та приватними виробниками: виробництво та постачання комплектуючих, запуск нових виробничих потужностей, відкриття заводів і нарощування експортних спроможностей", - написав Умєров в Телеграм у понеділок.

За результатами Ставки було ухвалено конкретні завдання для виконавців і встановлено контроль за їх реалізацією, повідомив секретар РНБО.

Як повідомлялося, раніше проведення такої ставки анонсував президент України. "Є хороші результати в нашої далекобійності. Україна захищається справедливо, і на російській території це відчутно. Готуємо Технологічну Ставку, яка великою мірою буде присвячена українській далекобійності, а саме – виробництву наших дронів різних типів і ракет", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Він зазначив, що у неділю спілкувався виробниками, "як результат – будуть тепер конкретні доручення Міністерству оборони України та військовим".

В свою чергу секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що в ході підготовки до Технологічної Ставки ведеться робота над новими контрактами, які забезпечать потреби армії. "Працюємо над новими контрактами, потребами армії на цей і наступний рік, а також програмами, що реалізуються спільно з міжнародними партнерами – від боєприпасів до систем далекобійної дії. РНБО координує ці процеси, щоб кожне рішення швидко перетворювалося на виробництво, постачання і результат на фронті", - написав він.

