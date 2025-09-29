Інтерфакс-Україна
Події
17:50 29.09.2025

Україна очікує на шведські винищувачі Gripen - Міноборони

Фото: https://www.bbc.com

Збройні сили України вперше отримають шведські багатоцільові винищувачі четвертого покоління Gripen, повідомив заступник міністра оборони України Гаврилюк в інтерв'ю ВВС Україна.

"Генерал Гаврилюк повідомив, що "очікуються" додаткові поставки літаків F-16, а також французьких Mirage і шведських Gripen", - йдеться у повідомленні видання на сайті в понеділок.

На питання, коли чи яка кількість літаків прибуде в Україну, Гаврилюк сказав: "коли побачите їх в повітрі над Україною, тоді будете розуміти".

"Коли ви сказали "очікується", ви маєте на увазі всі ці літаки, і "Міраж", і "Гріпен", або тільки якийсь з них, F-16?" - уточнює журналіст. "Практично ви номенклатуру назвали правильно, але деталізувати, коли, що, який, я не буду", - відповів Гаврилюк.

Зазначається, що з літа, озброєння зі США надходить в Україну через нову програму пріоритетних потреб PURL: європейські союзники купують зброю в США й передають її Києву. Низка країн ЄС і Канада вже погодилися надати спільно $2 млрд. Перші поставки за цим механізмом, за словами Гаврилюка, уже прибули в Україну.

Як констатує видання, Гаврилюк не приховує, що обсяги і темпи зменшилися. "Раніше, за пакетами президентської допомоги (PDA), ми отримували допомогу від США ритмічно й у більших обсягах. Сьогоднішня система, коли європейські країни закуповують для нас зброю в американців, вимагає певного часу. Чим більше ланок у ланцюгу, тим більше часу втрачається", — пояснив генерал.

Теги: #допомога_україні #швеція #гаврилюк #гріпен

