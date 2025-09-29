РФ офіційно вийшла з Європейської конвенції про запобігання катуванням

РФ денонсувала Європейську конвенцію про запобігання катуванням та нелюдському або принижуючому гідність поводженню або покаранню.

Відповідний закон за підписом Володимира Путіна розміщений на російському Порталі правової інформації.

Крім цього, денонсовані також протоколи №1 і №2 до цієї конвенції, підписані від імені РФ 28 лютого 1996 року в Страсбурзі і ратифіковані 28 березня 1998 року.

У пояснювальній записці до закону про денонсацію це пояснюється тим, що РФ не представлена в Європейському комітеті з попередження катувань і нелюдського або принижуючого гідність поводження або покарання з грудня 2023 року і нібити не має можливості повноправно і повноцінно брати участь в його роботі.

Раніше постанову, якою запропонував Путіну денонсувати конвенцію, ухвалив уряд РФ.

В українському Центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони (ЦПД) відзначили, що в РФ не надто стараються якось виправдати цей крок і використовують його як пропагандистський хід з метою залякати власне населення можливістю покарань за нелояльність.

"Хоча Росія вже давно не дотримується зобов’язань Конвенції проти катувань та масово застосовує тортури до українських полонених, відтепер в РФ прибрали навіть формальну заборону на нелюдське поводження з ув’язненими. А це означає, що масштаби застосування тортур в РФ будуть тільки зростати", - повідомляється в телеграм-каналі ЦПД.