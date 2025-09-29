Швеція оголосила про виділення понад $116 млн на підтримку України під час підготовки до зими

Фото: https://x.com/swedeninua

Швеція оголосила про виділення Україні нового пакету допомоги на понад $116 мільйонів.

"Час готуватися до зими — ще 1,1 мільярда шведських крон від Швеції у новому гуманітарному пакеті", - повідомляє посольство Швеції в Україні.

Зазначається, що кошти підуть на найнагальніші потреби України: енергетика, відбудова, розмінування й багато іншого.

"Маємо зміцнювати стійкість України у кожен спосіб", — сказав міністр зовнішньої торгівлі та питань міжнародного співробітництва у сфері розвитку Швеції Бенджамін Дуза.