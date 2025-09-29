Інтерфакс-Україна
Події
15:07 29.09.2025

Уряд затвердив порядок встановлення карантинних ветеринарних постів на держкордоні

2 хв читати
Уряд затвердив порядок встановлення карантинних ветеринарних постів на держкордоні

Кабінет міністрів затвердив порядок встановлення й функціонування карантинних ветеринарних постів та дезінфекційних установок в пунктах пропуску через державний кордон України, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Відповідний порядок закріплено урядовою постановою "Про затвердження Порядку встановлення та функціонування карантинних ветеринарних постів та дезінфекційних установок у пунктах пропуску через державний кордон України". 

В Мінекономіки очікують, що реалізація постанови забезпечить належне виконання ветеринарно-санітарних заходів, спрямованих на забезпечення ветеринарно-санітарного та епізоотичного благополуччя; охорону території України від проникнення з карантинних зон патогенних агентів хвороб тварин; сприятиме підвищенню рівня біобезпеки та ветеринарного благополуччя; захист прав та інтересів суб’єктів господарювання та ринку праці; підтримку громадського здоров’я. 

"Карантинні ветеринарні пости на державному кордоні запроваджуються на період дії карантину тварин, запровадженого рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті міністрів з метою профілактики та боротьби з інфекційними захворюваннями тварин", - пояснили в  Мінекономіки.

Завданням таких постів є проведення карантинних заходів відповідно до розпорядження головного державного ветеринарного інспектора та/або прийнятого надзвичайною протиепізоотичною комісією рішення, зокрема, щодо заборони або обмеження переміщення тварин (перевезення або перегону тварин через карантинну зону, ввезення в цю зону); вивезення/виведення з неї тварин); заборони переміщення за межі інфікованих потужностей (об’єктів) будь-яких товарів, визначених розпорядженням головного державного ветеринарного інспектора.

На постах також слідкуватимуть за переміщення осіб, які могли мати контакт з інфікованими тваринами і тваринами, стосовно яких існує підозра щодо інфікування, або з іншими товарами, визначеними розпорядженням головного державного ветеринарного інспектора; рухом транспортних засобів у карантинній зоні та зоні спостереження, якщо вона не була включена до карантинної зони; закриттям і блокуванням в’їзду/виїзду до інфікованої зони, а за необхідності також зони спостереження та буферної зони, встановлення на підходах до таких зон знаків, що попереджають про наявність хвороби тварин, що підлягає повідомленню, організації відповідного контролю.

Рішення про встановлення та зняття карантинних ветеринарних постів прийматиме місцева державна надзвичайна протиепізоотична комісія при обласній держадміністрації.

До прийняття рішення комісії щодо встановлення карантину пости можуть екстрено встановлюватися не довше ніж на 72 години, згідно з розпорядженням відповідного головного державного ветеринарного інспектора.

Крім того, на період дії розпорядження головного державного ветеринарного інспектора України встановлено порядок функціонування дезінфекційних установок у пунктах пропуску через державний кордон України для обов’язкової дезінфекції транспортних засобів, що перетинають кордон з території, де існує загроза.

Теги: #кабмін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:30 29.09.2025
Кабмін дозволив "Укренерго" змінювати умови чинних договорів під правила МФО

Кабмін дозволив "Укренерго" змінювати умови чинних договорів під правила МФО

15:13 26.09.2025
Кабмін унормував підходи до обліку корисних копалин з міжнародними стандартами - Свириденко

Кабмін унормував підходи до обліку корисних копалин з міжнародними стандартами - Свириденко

09:28 26.09.2025
Кабмін ліквідував Коордраду з функціонування НВМК

Кабмін ліквідував Коордраду з функціонування НВМК

08:41 26.09.2025
Кабмін призначив Вербицького заступником міністра культури і Гавронську - заступницею міністра соцполітики

Кабмін призначив Вербицького заступником міністра культури і Гавронську - заступницею міністра соцполітики

16:48 23.09.2025
Уряд затримує нормативну базу для погашення боргів на балансуючому ринку – голова енергокомітету Ради

Уряд затримує нормативну базу для погашення боргів на балансуючому ринку – голова енергокомітету Ради

16:16 23.09.2025
Кабмін подав до Ради законопроєкт про скринінг прямих іноземних інвестицій

Кабмін подав до Ради законопроєкт про скринінг прямих іноземних інвестицій

18:45 22.09.2025
Італія надасть грант на реконструкцію зрошувальних систем Одеської області

Італія надасть грант на реконструкцію зрошувальних систем Одеської області

16:03 22.09.2025
Уряд додатково спрямував понад 2 млрд грн Міноборони на фінансування проєкту "Армія дронів Бонус"

Уряд додатково спрямував понад 2 млрд грн Міноборони на фінансування проєкту "Армія дронів Бонус"

15:06 22.09.2025
Кабмін врегулював передачу навчальної зброї від військових частин до Центрів нацспротиву та для викладання "Захисту України"

Кабмін врегулював передачу навчальної зброї від військових частин до Центрів нацспротиву та для викладання "Захисту України"

14:54 22.09.2025
Кабмін виділив 840 млн грн на захист енергооб'єктів Харківщини - Свириденко

Кабмін виділив 840 млн грн на захист енергооб'єктів Харківщини - Свириденко

ВАЖЛИВЕ

Швеція оголосила про виділення понад $116 млн на підтримку України під час підготовки до зими

Лідери ЄС обговорять Стіну дронів на самітах у жовтні

Єврокомісар Кос з візитом в Україні. Очікується завершення скринінгового процесу

Зеленський: Від початку Добропільської контрнаступальної операції звільнено більш ніж 174 кв. км території, зачищено більш ніж 194 кв. км

Росія не змогла дестабілізувати Молдову – Зеленський

ОСТАННЄ

На фестивалі "Книжкова країна" реалізовано 93 тис. книжок - гендиректор ВДНГ

РФ не змогла розділити Європу навіть використовуючи своїх представників на європейському континенті – Зеленський

МЗС України в річницю розстрілів в Бабиному Яру: агресор має бути зупинений, бо зло не відступає саме по собі

Європейські парламентарі стали свідками повітряної атаки РФ на Київ - голова комітету Ради з питань інтеграції України до ЄС

Єврокомісія незабаром представить пропозиції використання росактивів для репарації України

Україна проводить останню скринінгову зустріч з ЄС

Швеція оголосила про виділення понад $116 млн на підтримку України під час підготовки до зими

Росіяни пошкодили Успенський собор УПЦ МП в Херсоні

Лідери ЄС обговорять Стіну дронів на самітах у жовтні

Угорщина заблокувала 12 українських новинних ресурсів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА