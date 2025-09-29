Українські бійці завдали ракетного удару по заводу у Брянській області РФ, дальність польоту - 240 км

Фото: Генштаб ЗСУ

Українські бійці завдали ракетного удару по ВАТ "Карачевский завод "Електродеталь" (Карачев Брянської області, РФ), що виготовляє продукцію для військових потреб.

Як повідомив Генштаб ЗСУ у телеграм, 29 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони під час ракетного удару здійснили пуск чотирьох виробів по ВАТ "Карачевский завод "Електродеталь". "Дальність польоту – понад 240 кілометрів", - йдеться у дописі.

За даними Генштабу, зафіксовано вибухи та пожежу на території об’єкта. Результати ураження уточнюються.

Карачевський завод "Електродеталь" виробляє різноманітні електричні з'єднувачі для військових та загальнопромислових застосувань, включаючи низькочастотні, високочастотні та комбіновані з'єднувачі. Продукція використовується в авіакосмічній, електронній, приладобудівній та інших галузях. Це, зокрема, з'єднувачі для друкованих плат, військової техніки, літаків, антен, базових станцій та інших систем, а також компоненти для різних вимірювальних приладів.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України", - заявив Генштаб.