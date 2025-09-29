Інтерфакс-Україна
10:53 29.09.2025

Гетманцев: Маємо нарешті виконати закон та гарантувати три мінімальні зарплати вчителю найнижчої категорії

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев наполягає на необхідності виконати закон "Про освіту" і гарантувати вчителю найнижчої категорії дохід в три мінімальні заробітні плати.

"План перегляду зарплат вчителів на 50% в проекті бюджету-2026 – позитивний крок, але точно не достатній. Ми нарешті маємо виконати 61 Статтю ЗУ "Про освіту" та гарантувати три мінімальні зарплати вчителю найнижчої категорії. Зробити це зараз, попри війну. Бо коли молодий вчитель отримує 6 тисяч гривень зарплати на руки – на це ж неможливо прожити. Тому в нас купа прикладів, коли фахові й талановиті молоді люди йдуть з професії, шукають іншу роботу", - написав Гетманцев в телеграм-каналі.

В той же час, він наголосив, що потрібно вирішувати проблеми із заробітними платами усіх категорій освітян, зокрема вихователів дитячих садків.

"В освіті, на жаль, дуже багато проблем. Не можна їх ігнорувати чи вирішувати півмірами. Це стосується не тільки дитсадків чи шкіл, але і позашкільної освіти, професійно-технічної освіти, ВНЗ", - написав він.

Як повідомлялося, 23 вересня Гетманцев заявив, що необхідно вирівняти зарплати вихователів дитсадків до рівня вчителів початкової школи. Зокрема, уніфікувати систему надбавок і коефіцієнтів для всіх ланок освіти, а також запровадити субвенцію чи дотацію для громад на оплату праці в дошкіллі. Також він вважає за необхідне надавати громадам адресні дотації на утримання позашкільних закладів освіти, а для малозабезпечених сімей запровадити ваучери на оплату гуртків і секцій.

25 вересня міністр освіти і науки Оксен Лісовий, коментуючи ідею Гетманцева, заявив, що у відомства є розуміння, що дошкільна, позашкільна, професійно-технічна і фахова передвища освіта повинна бути привʼязана до зростання заробітних плат в школі. Він наголосив, що в цьому контексті підтримує ініціативу депутатів, і якщо будуть знайдені джерела фінансування для такої субвенції, міністерство буде щасливим.

Раніше міністр Лісовий заявив, що проєкт державного бюджету на 2026 рік передбачає підвищення на 50% середньої заробітної плати для педагогів. Зокрема, з 1 січня на 30% та з 1 вересня ще на 20%.

Теги: #закон_про_освіту #зарплати #вчителі

