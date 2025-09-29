29 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1314 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1314 RUSSIAN AGRESSION

29 вересня День пам'яті трагедії в Бабиному Яру, Міжнародний день поширення інформації про продовольчі витрати і харчові відходи, Всесвітній день серця.

Національний день кави – у США, Канаді та ще низці англомовних країн.

Православна церква вшановує пам’ять святого преподобного Киріяка самітника.

День пам'яті трагедії в Бабиному Яру

Цей день присвячений вшануванню пам’яті жертв масових розстрілів, здійснених нацистами під час Другої світової війни. Наймасовіші розстріли відбулися 29-30 вересня 1941 року, коли було вбито майже 34 тисячі євреїв, мешканців Києва.

Бабин Яр став символом "Голокосту від куль" і нацистської політики масового знищення людей. Протягом окупації Києва, від 1941 до 1943 року, в Бабиному Яру було розстріляно близько 100-150 тисяч осіб, серед яких були не лише євреї, але й роми, радянські військовополонені, підпільники, душевнохворі та інші.

Вшанування цієї трагедії допомагає не забувати про жахливі події минулого, а також зазначає важливість боротьби проти терору, який, на жаль, триває в Україні й зараз.

Всесвітній день серця

Започаткований 2000 року за ініціативи Всесвітньої федерації серця та за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) і ЮНЕСКО. До 2011 року цей день відзначався в останню неділю вересня, але згодом дата була закріплена за 29 вересня.

Метою Всесвітнього дня серця є підвищення обізнаності про серцево-судинні захворювання, які є основною причиною смертності у світі. Щороку від серцево-судинних захворювань помирає понад 17 мільйонів людей. Багатьох із цих захворювань можна уникнути завдяки змінам у способі життя, таким як здорове харчування, регулярна фізична активність, відмова від тютюнопаління та зменшення споживання алкоголю.

Міжнародний день поширення інформації про продовольчі витрати і харчові відходи

Заснований Генеральною Асамблеєю ООН у 2019 році з метою підвищення обізнаності про проблему харчових відходів та втрат. Щороку у світі викидається близько 1,3 мільярда тонн їжі, що становить третину всього виробленого харчування. Це не лише економічна проблема, але й екологічна, оскільки харчові відходи сприяють викидам парникових газів, використанню великої кількості води та земельних ресурсів.

День отоларинголога

Це професійне свято присвячене лікарям, які спеціалізуються на діагностиці та лікуванні захворювань вуха, горла та носа. Отоларингологія є важливою галуззю медицини, оскільки ці органи відіграють ключову роль у нашому здоров’ї та якості життя.

Цього дня народилися:

1989 - Український футболіст, гравець національної збірної України Євген Коноплянка;

1993 - Український гімнаст, багаторазовий призер Чемпіонатів Європи, світу, Європейських ігор та Універсіад Олег Верняєв;

1995 - Український актор театру та дубляжу фільмів, композитор, музикант, автор та виконавець пісень Руслан Драпалюк.

Ще в цей день:

1926 - Закривають й проголошують музеєм Києво-Печерську лавру;

1938 - Засуджують до страти українського письменника, бандуриста Гната Хоткевича;

1941 - Початок масових убивств у Бабиному Яру;

1954 - Засновують Європейську організацію з ядерних досліджень.

Церковне свято:

День пам’яті святого преподобного Киріяка самітника

Він народився в Коринті 448 року. Його батько, Іван, був пресвітером святої соборної церкви, а мати звали Євдоксія. З раннього віку Киріяк виявляв глибоку побожність і любов до читання Святого Письма. У 18 років він вирішив залишити світське життя і вирушив до Єрусалима, щоб присвятити себе служінню Богові. У Єрусалимі він приєднався до монастиря, заснованого святим Євсторгієм, а згодом перейшов до лаври святого Євтимія Великого. Киріяк провів багато років у пустелі, ведучи суворе аскетичне життя. Він був відомий своєю духовною мудрістю, строгим постом і молитвою. Преподобний Киріяк помер 557 року у віці 109 років.

Іменини: Іван.