У Молдові заявили про затримання трьох осіб з піротехнікою, які готували заворушення

Правоохоронці Молдови затримали трьох координаторів заворушень із Придністров'я, повідомила поліція Молдови у Facebook.

"Було затримано 3 осіб, зокрема двох братів (за якими співробітники спостерігали майже 2 місяці), які нібито є співробітниками правоохоронних структур на лівому березі Дністра, будучи керівниками, відповідальними за координацію, моніторинг та логістичне забезпечення груп", - сказано в повідомленні.

Як повідомляється, під час затримання та обшуків у них виявили низку предметів (включаючи піротехнічні та легкозаймисті матеріали), які мали бути використані для паніки натовпу та створення хаосу.

"Ми повторюємо звернення поліції до організаторів та нагадуємо їм, що саме вони несуть відповідальність за організацію заявлених заходів", - підкреслили в поліції.

Джерело: https://www.facebook.com/politiarepubliciimoldova/videos/4071343936449511/