Сили оборони спростували фейки росЗМІ щодо "просування" окупантів у н.п. Ямпіль

Українські сили оборони спростовують фейкові повідомлення російських ЗМІ щодо нібито просування російських окупантів у н.п. Ямпіль, повідомляє пресслужба 11-го армійського корпусу.

"На підтримку наступальних дій власних військ російські пропагандистські ресурси в рамках інформаційно-психологічного впливу поширюють неправдиві повідомлення про нібито просування окупантів у н.п. Ямпіль. Це чергова спроба посіяти паніку та дезінформувати населення", - сказано в повідомленні.

У командуванні зазначили, що насправді населений пункт Ямпіль перебуває під контролем Сил оборони України, а всі ворожі диверсійно-розвідувальні групи, які намагаються інфільтруватися, вчасно виявляються та знешкоджуються, тож жодних тактичних успіхів противник не досяг.

У командуванні також зазначили, що противник визначив однією зі своїх цілей покращення тактичного положення в районі н.п. Ямпіль. Реагуючи на ситуацію, Сили Оборони зосередили необхідні сили та засоби, щоб не допустити реалізації цих планів.