Венс: США розглядають передачу ракет Tomahawk Україні, остаточне рішення за Трампом

США розглядають можливість передачі далекобійних ракет Tomahawk Україні, але остаточне рішення за президентом Дональдом Трампом, заявив віцепрезидент Джей Ді Венс.

"Ви поставили запитання про Tomahawk. Це питання, щодо якого остаточне рішення ухвалюватиме президент... Нехай про це говорить президент, але я знаю, що ми говоримо про це просто зараз", - розповів Венс у коментарі Fox News.

Він додав, що Трамп діятиме в інтересах США і це основний принцип, який лежить в основі його рішень у зовнішній та оборонній політиці.

"Той самий принцип ми застосовуватимемо під час відповіді на питання про ракети Tomahawk", - резюмував він.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський попросив президента США Дональда Трампа під час їхньої зустрічі у вівторок надати Україні далекобійні високоточні ракети "Томагавк", які могли б дати Україні можливість завдавати ударів аж до Москви, але які Трамп відмовився раніше продавати країнам НАТО для передачі Україні, пише інтернет-видання Axios в п'ятницю.

Дальність удару ракет "Томагавк" компанії RTX - до 1000 миль порівняно з приблизно 190 милями, які долають вже отримані Україною американські ракети ATACMS.