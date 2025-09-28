Інтерфакс-Україна
Події
09:24 28.09.2025

Кількість постраждалих внаслідок нічних атак ворога в Київській області зросла до 27 людей

1 хв читати
Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки в Київській області збільшилася до 27 осіб, повідомив начальник КОВА Микола Калашник у телеграм-каналі станом на 09:15 неділі.

"У Бучанському районі постраждало 17 людей. У Фастівському районі – 7. У Білоцерківському – 3. Уся необхідна медична допомога надається на місці бригадами екстреної медичної допомоги. Інформації щодо госпіталізації не надходило", - написав Калашник у Телеграм.

Наслідки масованої атаки зафіксовано у Білоцерківському, Фастівському, Бучанському, Обухівському та Бориспільському районах.

 

Теги: #постраждалі #київська_область #обстріли

