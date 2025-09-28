Окупанти втратили впродовж доби 1110 військовослужбовців - Генштаб

Втрати окупантів впродовж доби склали 1110 одиниць живої сили та 186 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 6.45 неділі.

Зокрема українськими воїнами знищено 7 танків, дві бойові броньовані машини, 45 артилерійських систем, одну РСЗВ, 131 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.

Повітряні удари коштували противнику 454 знищених БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/29531