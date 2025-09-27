Інтерфакс-Україна
Події
20:08 27.09.2025

Експорт зброї залишатиметься контрольованим до кінця війни – Зеленський

1 хв читати
Експорт зброї залишатиметься контрольованим до кінця війни – Зеленський

Україна експортуватиме лише ті озброєння, щодо яких в ЗСУ немає дефіциту і цей процес буде контрольований до кінця війни, заявив президент України Володимир Зеленський. Заяву опубліковано в офіційному телеграм-каналі Президента України в суботу.

"Щодо питання контрольованого експорту зброї, саме контрольованого, тому що це експорт тієї зброї, із якою в української армії немає дефіциту. Пріоритет – Збройні Сили України, а там, де ми можемо виробляти більше, а українській армії не потрібно більше, цей залишок ми можемо експортувати. І гроші від цього експорту вже витрачати на те, на що не вистачає, зокрема на дефіцитні дрони, тобто перехоплювачі, далекобійні тощо", - написав Зеленський у Телеграм.

Він зазначив, що потреби українського війська є пріоритетом, відтак експорт зброї залишатиметься контрольованим до кінця війни.

"Що стосується напрямків, є Європа, США, Близький Схід. На майданчику Генасамблеї ООН відбулася домовленість з Африканським континентом, вже є пропозиції кількох африканських країн і запит щодо представництва в Африці", - повідомив Зеленський.

 

Теги: #зброя #зеленський #експорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:35 27.09.2025
Зеленський назвав дуже продуктивною зустріч з Трампом на Генасамблеї ООН

Зеленський назвав дуже продуктивною зустріч з Трампом на Генасамблеї ООН

16:24 27.09.2025
Україна буде експортувати зброю, яка не в дефіциті, – Зеленський

Україна буде експортувати зброю, яка не в дефіциті, – Зеленський

21:11 26.09.2025
Україна сподівається, що в Угорщині почують США щодо закупівлі російської нафти - Зеленський

Україна сподівається, що в Угорщині почують США щодо закупівлі російської нафти - Зеленський

20:59 26.09.2025
Зеленський: Будемо збільшувати обсяги виробництва дронів і ракет

Зеленський: Будемо збільшувати обсяги виробництва дронів і ракет

20:55 26.09.2025
Зеленський доручив збільшувати контрактну складову армії

Зеленський доручив збільшувати контрактну складову армії

20:50 26.09.2025
Росія може застосовувати танкери для запуску дронів у Данію, Норвегію, країни Балтії - Зеленський

Росія може застосовувати танкери для запуску дронів у Данію, Норвегію, країни Балтії - Зеленський

20:02 26.09.2025
У Мінекономіки обіцяють вирішити проблему експорту сої та ріпаку приблизно за тиждень

У Мінекономіки обіцяють вирішити проблему експорту сої та ріпаку приблизно за тиждень

17:49 26.09.2025
Зеленський поінформував Фредеріксен деталями від розвідки щодо дронів, які фіксували в небі Данії

Зеленський поінформував Фредеріксен деталями від розвідки щодо дронів, які фіксували в небі Данії

16:30 26.09.2025
Від початку Добропільської операції вже звільнено 168,8 кв. км території, 187,7 кв. км зачищено від російських ДРГ - Зеленський

Від початку Добропільської операції вже звільнено 168,8 кв. км території, 187,7 кв. км зачищено від російських ДРГ - Зеленський

16:26 26.09.2025
Українські військові зафіксували в нашому повітряному просторі дрони-розвідники, ймовірно, угорські - Зеленський

Українські військові зафіксували в нашому повітряному просторі дрони-розвідники, ймовірно, угорські - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Сибіга опублікував маршрут вторгнення дрона з Угорщини в Україну і чекає пояснень від угорської сторони

Зеленський заявив про пов'язані з Придністров’ям ризики через зміни в парламенті Молдови

Якщо Києву погрожують блекаутом, то в Кремлі повинні знати, що буде блекаут у Москві, – Зеленський

Україна готова до договорів із США щодо окремої зброї, включаючи далекобійну, – Зеленський

Україна буде експортувати зброю, яка не в дефіциті, – Зеленський

ОСТАННЄ

Орбан поскаржився на переслідування з боку Зеленського в соцмережі

Двоє цивільних постраждали через атаку російських БпЛА в Сумській області

Сибіга: Росія намагається втягнути МАГАТЕ в авантюру з підключенням ЗАЕС до власної енергомережі

Сіярто у відповідь на пропозицію постачання нафти через нафтопровід Adria звинуватив Хорватію у спробі нажитися на війні

Сибіга опублікував маршрут вторгнення дрона з Угорщини в Україну і чекає пояснень від угорської сторони

Дрони СБУ зупинили роботу НПС в російській Чувашії - джерело

Система Delta відображає лише факт присутності ворога в населеному пункті, а не підтверджує окупацію - Зеленський

Зеленський за підсумками роботи на Генасамблеї ООН: Новий тиск на Росію буде

На Оболонському острові в Києві підійняли перший в Україні Green Flag

Зеленський заявив про пов'язані з Придністров’ям ризики через зміни в парламенті Молдови

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА