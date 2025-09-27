Експорт зброї залишатиметься контрольованим до кінця війни – Зеленський

Україна експортуватиме лише ті озброєння, щодо яких в ЗСУ немає дефіциту і цей процес буде контрольований до кінця війни, заявив президент України Володимир Зеленський. Заяву опубліковано в офіційному телеграм-каналі Президента України в суботу.

"Щодо питання контрольованого експорту зброї, саме контрольованого, тому що це експорт тієї зброї, із якою в української армії немає дефіциту. Пріоритет – Збройні Сили України, а там, де ми можемо виробляти більше, а українській армії не потрібно більше, цей залишок ми можемо експортувати. І гроші від цього експорту вже витрачати на те, на що не вистачає, зокрема на дефіцитні дрони, тобто перехоплювачі, далекобійні тощо", - написав Зеленський у Телеграм.

Він зазначив, що потреби українського війська є пріоритетом, відтак експорт зброї залишатиметься контрольованим до кінця війни.

"Що стосується напрямків, є Європа, США, Близький Схід. На майданчику Генасамблеї ООН відбулася домовленість з Африканським континентом, вже є пропозиції кількох африканських країн і запит щодо представництва в Африці", - повідомив Зеленський.