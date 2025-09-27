Програма "Дельта" відзначає лише наявність ворога у певних населених пунктах - Зеленський

Фото: Міноборони України

Національна військова система ситуаційної обізнаності "Дельта", яку використовують Сили безпеки і оборони України, і яка побудована за стандартами НАТО, повідомляє, куди саме зайшов ворог, не виділяючи диверсійно-розвідувальні групи, і помилково розцінювати відповідні населені пункти як окуповані противником, відзначає президент України Володимир Зеленський.

"Є програми, які використовують, наприклад, розвідка США, включаючи програми, які використовують і наші військові, Дельта тощо. Наведу вам приклад програми Дельта. Ми бачимо і програма фіксує, куди зайшов ворог. І вона не каже, що зайшло ДРГ. Або вона не каже, що ці військові зайшли і потім їх знищать. Вона просто відмічає, куди вони зайшли", - сказав Зеленський під час брифінгу у суботу.

Він зазначив, що така інформація з'являється не лише у президента США Дональда Трампа, а й в інших лідерів Європи, і у суспільстві України.

"Сюди зайшли люди, навіть якщо їх було 3-5 людей. Так, їх вже знищили до вечора. А в Америці в цей момент, до вечора, вже показали президенту Трампу, що знов село окуповано в Україні… І навіть у нас, в нашому суспільстві, вони бачать, ну вже там, кольором так замальовано, що ось тут воно окуповане, воно не окуповане. Є присутність ворога, він буде знищений, так, і знов таки наші хлопці займуть відповідні позиції", - наголосив Зеленський.