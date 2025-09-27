Україна готова до договорів із США щодо окремої зброї, включаючи далекобійну, – Зеленський

Україна передала президенту США Дональду Трампу своє бачення, чого вона хоче, це передбачено у великій угоді на $90 млрд, однак Україна готова до договорів із США щодо окремої зброї, включаючи далекобійну, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Що стосується того, чого хоче Україна від США, все це є, ми передали президенту США з деталями і з ілюстрацією, чого хоче Україна, і все це, в принципі, передбачено в нашій великій угоді на 90 мільярдів, але ми готові до окремих договорів окремої видів зброї, включаючи далекобійні", - сказав Зеленський під час брифінгу у суботу.

Він наголосив, що Україна зараз відповідає на всі удари РФ саме своїми далекобійними можливостями. "Україна би застосовувала іншу зброю, якщо б вона у України була, але саме не удари, а відповідь", - зауважив Зеленський.