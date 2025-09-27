Інтерфакс-Україна
12:03 27.09.2025

У Донецькій області одна людина загинула, ще 9 зазнали поранень через російські обстріли минулої доби

У Донецькій області одна людина загинула, ще 9 зазнали поранень через російські обстріли минулої доби
Фото: Нацполіція

Кількість постраждалих у Донецькій області через ворожі обстріли зросла до 9 осіб, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Раніше повідомлялося про одного загиблого та 8 поранених.

“Донеччина. Одна людина загинула, ще 9 зазнали поранень через російські обстріли”, - йдеться у повідомленні МВС у телеграм-каналі у суботу.

За даними міністерства, під вогнем перебували 12 населених пунктів. Руйнувань зазнали 111 цивільних об’єктів, з них 76 житлових будинків.

Теги: #донецька_область #обстріли

