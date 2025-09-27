Інтерфакс-Україна
09:44 27.09.2025

У Донецькій області один житель загинув, вісім зазнали поранень минулої доби

Фото: https://t.me/VadymFilashkin

Один мирний мешканець загинув (у Костянтинівці) ще восьмеро зазнали поранень у Донецькій області за минулу добу через ворожі обстріли, є численні пошкодження житлового фонду та цивільної інфраструктури, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у телеграм-каналі у суботу.

За його даними, у Покровському районі у Добропіллі пошкоджено 4 адмінбудівлі.

Краматорський район: у Лимані 1 будинок пошкоджено, у Щуровому — зруйновано. У Миколаївці пошкоджено адмінбудівлю, у Райгородку — інфраструктуру. У Слов’янську пошкоджено 4 склади та інфраструктуру. У Краматорську пошкоджено господарчу споруду. В Іверському Новодонецької громади пошкоджено адмінбудівлю, багатоповерхівку і приватний будинок. У Громовій Балці Олександрівської громади пошкоджено 3 будинки і 2 склади, знищено авто. У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено 5-поверхівку і церкву; в Олексієво-Дружківці пошкоджено приватний будинок. У Костянтинівці 1 людина загинула і 5 поранені, пошкоджено 18 приватних будинків, 12 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі та інфраструктурний об’єкт.

Бахмутський район. У Сіверську поранено людину, пошкоджено 2 будинки.

Всього за добу росіяни 40 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 621 людину, у тому числі 121 дитину.

Теги: #донецька_область #обстріли

