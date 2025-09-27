Інтерфакс-Україна
09:28 27.09.2025

Минулої ночі знешкоджено 97 із 115 ворожих безпілотників, є влучання у 6 локаціях

Сили оборони минулої доби знешкодили 97 ворожих безпілотників зі 115, що атакували Україну, є влучання на 6 локаціях, а також падіння уламків на двох, повідомили Повітряні сили (ПС) ЗСУ.

“У ніч на 27 вересня (із 21.00 26 вересня) противник атакував 115-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда - ТОТ Криму, понад 70 із них – шахеди”, - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у телеграм-каналі у суботу.

Повідомляється, що за попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 97 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Атака триває – на півночі нові групи ударних БпЛА.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

