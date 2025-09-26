Інтерфакс-Україна
22:19 26.09.2025

На Закарпатті вранці двічі зафіксували проліт дрону на різних висотах – Генштаб

У Закарпатській області вранці п'ятниці двічі зафіксували проліт дрону на різних висотах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Вранці 26 вересня 2025 року радіолокаційними засобами Збройних Сил України в повітряному просторі України над територією Закарпатської області було двічі зафіксовано проліт на різних висотах повітряного об’єкту типу дрон", - ідеться в повідомленні.

Зазначений об’єкт двічі порушив державний кордон України зі сторони Угорщини.

"З метою нівелювання потенційної загрози Сили оборони України здійснили патрулювання повітряного простору над Ужгородським районом розрахунком БпЛА типу "Чаклун-КМ" Сил безпілотних систем ЗС України", - зазначили в генштабі.

Для ілюстрації фактів порушення державного кордону Генштаб опублікував кілька візуальних прикладів фіксації зазначеного дрону.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02viXaVRcirbUmnUJqhpimpnpkpwomxe2KssRdDdQqTzkTZYMafAXG7Y1GAw3puizFl

Теги: #дрон #генштаб #закарпатська

