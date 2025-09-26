Сибіга у відповідь на заяви Сіярто заявив про деградацію угорського уряду та його відкриту роботу на РФ проти Європи

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про моральну деградацію уряду Угорщини та його співпрацю з РФ всупереч інтересам Європи, яку, за його словами, бачать у всіх інших країнах, коментуючи заяви з боку міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто про нібито антиугорську політику України та перспективи її євроінтеграції.

"Ми починаємо бачити багато чого, Пітере, зокрема лицемірство та моральну деградацію вашого уряду, його відкриту та приховану роботу проти України та решти Європи, його роль кремлівського лакея. Жодна кількість ваших нападок на нашого президента не змінить того, що ми — і всі інші — бачимо", - написав Сибіга в соцмережі Х в п'ятницю, коментуючи пост Сіярто.

Раніше у п'ятницю голова угорського зовнішньополітичного відомства прокоментував заборону на в'їзд в Україну для трьох високопоставлених угорських військових чиновників у відповідь на заборону Угорщиною в'їзду для українського військового командира, звинуваченням на адресу України в тому, що та нібито проводила антиугорську політику протягом десяти років.

"Угорську громаду на Закарпатті позбавили прав, угорця забили до смерті під час примусового призову, на нафтопровід, необхідний для безпечного енергопостачання Угорщини, було атаковано, а тепер угорським військовим лідерам заборонено в'їзд до України. А натомість вони очікують нашої підтримки їхнього членства в ЄС?", - написав Сіярто в Х.

Перед тим Сибіга повідомив про запровадження заборони на в'їзд для трьох високопоставлених угорських військових чиновників. "Наша дзеркальна відповідь на попередню безпідставну заборону на в'їзд Угорщиною для наших військових чиновників", - пояснив він в Х, додавши, що "на кожен акт неповаги з боку Угорщини буде надано адекватну відповідь, особливо на неповагу до наших військових".

В липні уряд Угорщини заборонив в’їзд на територію країни трьом українським військовим високого рангу, яких офіційний Будапешт називає начебто відповідальними за примусову мобілізацію, яка, як вважають угорські посадовці, призвела до смерті мобілізованого угорця, що є громадянином України і, як стверджують у Будапешті, громадянином Угорщини. 28 серпня Сійярто заявив, що угорський уряд заборонив в’їзд до країни командувачу Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберту Бровді, етнічному угорцю, через атаки по нафтопроводу "Дружба". Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ зʼясувати всі факти щодо рішення Угорщини і реагувати відповідно.

До удару по "Дружбі" Сіярто заявляв, що причиною погіршення українсько-угорських стосунків є нібито порушення прав угорської етнічної меншини в Україні протягом десяти останніх років.