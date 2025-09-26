Інтерфакс-Україна
Події
17:05 26.09.2025

Громада Києва передала бійцям на фронт нову партію дронів і автомобілів – Кличко

1 хв читати

Міський голова Києва Віталій Кличко передав від громади столиці бійцям на фронт нову партію допомоги.

"До військових 112-ї бригади Тероборони Києва поїдуть іще майже 2500 БпЛА різних типів. До цього – від початку 2025 року – військовослужбовцям 112-ї столиця передала понад 4000 дронів. Разом із сьогоднішніми це вже 6500 безпілотників. Від початку року з міського бюджету цій бригаді на оснащення столиця виділила 500 млн грн", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Крім того, бійцям 210-го окремого штурмового полку столиця передала 24 автівки. Від початку року з міського бюджету 210-му полку спрямували 80 млн грн. На ці кошти захисники закупили різне необхідне оснащення, зокрема, десятки квадрокоптерів Mavic 3T.

"Від початку 2025-го від громади ми вже передали на фронт понад 40 000 БпЛА різних типів, близько 200 систем РЕБ, автівки – зокрема броньовані та всюдиходи, засоби зв’язку. Київ і надалі допомагатиме всім нашим захисникам", – наголосив Кличко.

Теги: #київ #дрони #кличко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:17 26.09.2025
Румунія хоче стати партнером України у виробництві дронів в рамках механізму SAFE - ЗМІ

Румунія хоче стати партнером України у виробництві дронів в рамках механізму SAFE - ЗМІ

12:15 26.09.2025
Порошенку 60: найкращий подарунок – донат "Справі Громад" на детектори дронів для військових, який подвоїть ювіляр

Порошенку 60: найкращий подарунок – донат "Справі Громад" на детектори дронів для військових, який подвоїть ювіляр

18:42 25.09.2025
Данія розвиватиме ветеранські програми в Києві - Кличко після зустрічі з мером Копенгагена

Данія розвиватиме ветеранські програми в Києві - Кличко після зустрічі з мером Копенгагена

13:46 25.09.2025
У Києві відкрився 16-й Одеський міжнародний кінофестиваль

У Києві відкрився 16-й Одеський міжнародний кінофестиваль

02:42 25.09.2025
Данський аеропорт Ольборга закрито через наявність дронів у повітряному просторі - ЗМІ

Данський аеропорт Ольборга закрито через наявність дронів у повітряному просторі - ЗМІ

17:31 24.09.2025
У Києві планують реконструювати транспортний вузол біля Південного мосту

У Києві планують реконструювати транспортний вузол біля Південного мосту

17:27 24.09.2025
Київ отримав допомогу від партнерів із Бельгії та Франції для облаштування укриттів

Київ отримав допомогу від партнерів із Бельгії та Франції для облаштування укриттів

16:50 24.09.2025
Уже десятки тисяч людей навчилися убивати за допомогою дронів через війну Росії – Зеленський

Уже десятки тисяч людей навчилися убивати за допомогою дронів через війну Росії – Зеленський

16:47 24.09.2025
Україна має дрони, які можуть летіти на 2-3 тис. км, – Зеленський

Україна має дрони, які можуть летіти на 2-3 тис. км, – Зеленський

12:29 24.09.2025
Дрони призводять до майже 80% втрат серед особового складу та техніки, треба шукати протидію - Залужний

Дрони призводять до майже 80% втрат серед особового складу та техніки, треба шукати протидію - Залужний

ВАЖЛИВЕ

На Кіровоградщині 18 посадовців, підрядників та депутатів підозрюють у зловживаннях на суму майже 80 млн грн – прокуратура

Викрито схему заволодіння мільйонами доларів держустанови США та відмивання коштів за участі українця

Росія використовує МАГАТЕ в цілях пропаганди та відбілювання злочинів "Росатома" - МЗС України

Від початку Добропільської операції вже звільнено 168,8 кв. км території, 187,7 кв. км зачищено від російських ДРГ - Зеленський

Українські військові зафіксували в нашому повітряному просторі дрони-розвідники, ймовірно, угорські - Зеленський

ОСТАННЄ

На Кіровоградщині 18 посадовців, підрядників та депутатів підозрюють у зловживаннях на суму майже 80 млн грн – прокуратура

Україна розраховує на підписання декларації щодо "cтіни дронів" уже в жовтні – Шмигаль

Викрито схему заволодіння мільйонами доларів держустанови США та відмивання коштів за участі українця

Зеленський поінформував Фредеріксен деталями від розвідки щодо дронів, які фіксували в небі Данії

Росія використовує МАГАТЕ в цілях пропаганди та відбілювання злочинів "Росатома" - МЗС України

В ЄС відбулося перше обговорення побудови "стіни дронів", Шмигаль поділився досвідом

Від початку Добропільської операції вже звільнено 168,8 кв. км території, 187,7 кв. км зачищено від російських ДРГ - Зеленський

Українські військові зафіксували в нашому повітряному просторі дрони-розвідники, ймовірно, угорські - Зеленський

Угорщина теж долучилася до країн Європи, що обговорюють "стіну дронів" - ЗМІ

ССО знищили техніку 448-ї ракетної бригади РФ – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА