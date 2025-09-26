Громада Києва передала бійцям на фронт нову партію дронів і автомобілів – Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко передав від громади столиці бійцям на фронт нову партію допомоги.

"До військових 112-ї бригади Тероборони Києва поїдуть іще майже 2500 БпЛА різних типів. До цього – від початку 2025 року – військовослужбовцям 112-ї столиця передала понад 4000 дронів. Разом із сьогоднішніми це вже 6500 безпілотників. Від початку року з міського бюджету цій бригаді на оснащення столиця виділила 500 млн грн", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Крім того, бійцям 210-го окремого штурмового полку столиця передала 24 автівки. Від початку року з міського бюджету 210-му полку спрямували 80 млн грн. На ці кошти захисники закупили різне необхідне оснащення, зокрема, десятки квадрокоптерів Mavic 3T.

"Від початку 2025-го від громади ми вже передали на фронт понад 40 000 БпЛА різних типів, близько 200 систем РЕБ, автівки – зокрема броньовані та всюдиходи, засоби зв’язку. Київ і надалі допомагатиме всім нашим захисникам", – наголосив Кличко.