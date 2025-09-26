Сирський: 85 важливих об'єктів на території ворога уражено менш ніж за два місяці

Лише за неповні два місяці уражено 85 важливих об’єктів на території РФ, 33 з них – це воєнні цілі, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

“Лише за неповні два місяці уражено 85 важливих об’єктів на території ворога. Із них 33 – воєнні цілі: бази, склади, арсенали, аеродроми, авіація на стоянках. Ще 52 – це об’єкти воєнно-промислового комплексу: підприємства, що виготовляють зброю, боєприпаси, бойові частини, двигуни, ракетне паливо, дрони – все те, що щоденно використовується проти нас”, - сказав Сирський під час спілкування з журналістами.

Він наголосив, що DeepStrike - “наша сильна сторона, ефективна програма, яка вже довела свою результативність”. Зокрема, за словами головкома, ефективність DeepStrike підтверджено не лише Україною, а й високо оцінено партнерами.

“Результати вам відомі. Це – паливна криза на території росії, яка безпосередньо впливає на логістику та забезпечення її армії. Можливості воєнно-промислового комплексу противника істотно знижено – і ми бачимо це на полі бою. Це змусило російський флот ховатися на базі в Новоросійську і виходити лише на короткий термін – для ракетних ударів – і далі знову повертається до укриттів. Це також змусило противника відтягнути тактичну авіацію на значні відстані від лінії фронту”, - зазначив Сирський.

За його словами, “ми продовжуємо нарощувати та масштабувати підрозділи, що здійснюють DeepStrike”.

“Паралельно вдосконалюємо систему їхнього застосування та командну вертикаль для досягнення максимальної ефективності”, - наголосив головком.