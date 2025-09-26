На Одещині доцентка університету коригувала ворожі удари і вербувала військових

Військова контррозвідка Служби безпеки України запобігла втечі до ЄС доцентки місцевого університету, яка працювала на ворога: жінка коригувала атаки окупантів та вербувала військових Сил оборони для російської спецслужби.

В телеграм-каналі в п’ятницю СБУ повідомляє, що жінку затримали напередодні її виїзду до ЄС, звідки вона планувала потрапити до РФ, - при собі вже мала відповідні квитки на автобус.

“Ворожою агенткою виявилася 52-річна доцентка місцевого університету. В поле зору рашистів жінка потрапила, коли закликала у забороненій соцмережі “ВКонтакте” до захоплення Одещини”, - йдеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, в обмін на співпрацю окупанти пообіцяли їй посаду викладачки кафедри російської літератури в московському виші.

Згідно з повідомленням, одним із її головних завдань агентки було виявлення пунктів тимчасової дислокації Сил оборони на території Одеси. Насамперед ворога цікавили оперативні аеродроми з бойовими гелікоптерами та склади з озброєнням і боєприпасами ЗСУ.

“Щоб зібрати розвіддані, агентка намагалася “втертися” в довіру до українських воїнів, які проживали по сусідству. У подальшому вона отримала завдання завербувати їх до власної мережі інформаторів, через яку фсб планувала “зсередини” шпигувати за оборонцями південного регіону”, - зазначають в українській спецслужбі.

Співробітники СБУ зірвали плани окупантів і затримали агентку. Під час обшуків у неї вилучено смартфон та планшет із підготовленими “звітами” для фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою.