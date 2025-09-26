Інтерфакс-Україна
Події
09:14 26.09.2025

Кабмін дозволив використовувати держсубвенцію на підвищення кваліфікації асистентів вчителів і практичних психологів шкіл

1 хв читати
Кабмін дозволив використовувати держсубвенцію на підвищення кваліфікації асистентів вчителів і практичних психологів шкіл

Кабінет міністрів дозволив використовувати державну субвенцію на підвищення кваліфікації асистентів вчителів, практичних психологів та педагогічних працівників, включених до кадрового резерву.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у четвер.

Зокрема, внесено зміни до порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” з метою уточнення переліку категорій педагогічних працівників, на підвищення кваліфікації яких може спрямовуватися субвенція.

Так, до переліку педагогічних працівників включено асистентів вчителів та практичних психологів.

Також передбачено можливість спрямування субвенції на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, включених до кадрового резерву.

Теги: #субвенціі #школи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:12 24.09.2025
Wi-Fi у школах підвищує мотивацію та успішність учнів – дослідження

Wi-Fi у школах підвищує мотивацію та успішність учнів – дослідження

21:10 23.09.2025
Президентка Єврокомісії оголосила про виділення близько 200 млн євро на забезпечення шкільного харчування в Україні

Президентка Єврокомісії оголосила про виділення близько 200 млн євро на забезпечення шкільного харчування в Україні

17:56 18.09.2025
Рада прийняла закон про заходи безпеки в школах

Рада прийняла закон про заходи безпеки в школах

10:04 08.09.2025
У минулому навчальному році функціонувало 189 шкіл з класами для нацменшин

У минулому навчальному році функціонувало 189 шкіл з класами для нацменшин

09:42 08.09.2025
Міносвіти не зобов’язує школи користуватися конкретною системою електронних щоденників

Міносвіти не зобов’язує школи користуватися конкретною системою електронних щоденників

11:07 05.09.2025
Через повномасштабне вторгнення РФ в Україні зруйновано 379 закладів освіти

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україні зруйновано 379 закладів освіти

10:53 05.09.2025
Лісовий: Усі заплановані підручники будуть прийняті школами до 15 вересня

Лісовий: Усі заплановані підручники будуть прийняті школами до 15 вересня

16:14 01.09.2025
Підприємництво та фінграмотність цьогоріч вивчатимуть 400 тис. школярів, наступного року вдвічі більше - голова НБУ

Підприємництво та фінграмотність цьогоріч вивчатимуть 400 тис. школярів, наступного року вдвічі більше - голова НБУ

15:06 01.09.2025
Міносвіти: 457 шкіл припинили існування чи понизили ступінь через малокомплектність

Міносвіти: 457 шкіл припинили існування чи понизили ступінь через малокомплектність

15:58 29.08.2025
Міносвіти працює над шкільними програмами, які будуть менш перенавантажені і забезпечуватимуть міжгалузеві зв'язки

Міносвіти працює над шкільними програмами, які будуть менш перенавантажені і забезпечуватимуть міжгалузеві зв'язки

ВАЖЛИВЕ

Генштаб зафіксував упродовж доби 200 бойових зіткнень

Сили безпілотних систем уразили за добу 665 ворожих цілей

Захисники України в ніч на 26 вересня знищили або подавили 128 з 154 засобів повітряного нападу росіян

Україна встановила дипвідносини з Папуа Новою Гвінеєю – МЗС

РФ свідомо не підключає ЗАЕС до ЛЕП і залишає її на дизельгенераторах уже дві доби – "Енергоатом"

ОСТАННЄ

Кабмін ліквідував Коордраду з функціонування НВМК

Кабмін встановив доплати для Служби судової охорони на прифронтових територіях

Кабмін погодив призначення Тараканова гендиректором Чорнобильської АЕС

Кабмін затвердив склад конкурсної комісії з відбору голови АРМА

Кабмін призначив Вербицького заступником міністра культури і Гавронську - заступницею міністра соцполітики

Генштаб зафіксував упродовж доби 200 бойових зіткнень

Сили безпілотних систем уразили за добу 665 ворожих цілей

Захисники України в ніч на 26 вересня знищили або подавили 128 з 154 засобів повітряного нападу росіян

Окупанти втратили впродовж доби 940 військовослужбовців

Житлові будинки зазнали руйнувань внаслідок ворожої атаки КАБами в Сумській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА