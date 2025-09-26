Кабмін дозволив використовувати держсубвенцію на підвищення кваліфікації асистентів вчителів і практичних психологів шкіл

Кабінет міністрів дозволив використовувати державну субвенцію на підвищення кваліфікації асистентів вчителів, практичних психологів та педагогічних працівників, включених до кадрового резерву.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у четвер.

Зокрема, внесено зміни до порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” з метою уточнення переліку категорій педагогічних працівників, на підвищення кваліфікації яких може спрямовуватися субвенція.

Так, до переліку педагогічних працівників включено асистентів вчителів та практичних психологів.

Також передбачено можливість спрямування субвенції на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, включених до кадрового резерву.