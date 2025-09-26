Захисники України в ніч на 26 вересня знищили або подавили 128 з 154 засобів повітряного нападу росіян

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Противник у ніч на 26 вересня (із 18.00 25 вересня) атакував 154-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Міллєрово – рф, близько 80 із яких – шахеди, повідомило командування Повітряних Сил у телеграм-каналі.

"За попередніми даними, станом на 07.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації", - повідомляє командування ПС.