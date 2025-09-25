Інтерфакс-Україна
Події
22:34 25.09.2025

Двоє цивільних постраждали внаслідок ворожих ударів у Харківській області - прокуратура

Двоє цивільних отримали поранення внаслідок обстрілів та бомбардувань у Харківській області, повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Правоохоронці задокументували наслідки ударів, які ЗС РФ завдали по Новоосиновому і Бугаях Других (Харківська обл.) у четвер вдень.

"Близько 12:00 російські військові  обстріляли Новоосинове Купʼянського району області. Поранення отримав 51-річний чоловік. Його доставили до лікарні для надання медичної допомоги. У селі пошкоджено житлові будинки. Орієнтовно о 16:25 ЗС РФ завдали удару 4 КАБами по Золочівській громаді. У с. Бугаї Другі поранена 59-річна жінка. Пошкоджено домоволодіння. За попередніми даними, по громаді ворог застосував чотири КАБи", - сказано в повідомленні прес-служби Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)

