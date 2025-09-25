Інтерфакс-Україна
Події
22:27 25.09.2025

Запорізька АЕС другу добу працює в умовах блекауту - Міненерго

1 хв читати

Запорізька АЕС два дні поспіль працює з порушеннями умов експлуатації внаслідок пошкодження єдиної лінії електропередач через російські обстріли, повідомила міністерка енергетики України Світлана Гринчук у мережі Facebook у четвер.

"Запорізька АЕС другий день - у блекауті, що є суттєвим порушенням умов нормальної експлуатації. Найбільша в Європі атомна електростанція працює на дизель-генераторах. Це вже 10-й блекаут ЗАЕС", - йдеться в дописі Гринчук.

Міністерка зазначає, що понад три роки, впродовж яких ЗАЕС перебуває під окупацією РФ, Україна продовжує забезпечувати електропостачання об’єкта зі своєї енергетичної системи.

"Але через черговий обстріл окупантів знову пошкоджено єдину лінію електропередачі, що живила ЗАЕС", - повідомила Гринчук.

"Тільки минулого тижня у Відні я проводила численні зустрічі з колегами на полях 69-ї Генеральної конференції МАГАТЕ. За результатами конференції було ухвалено резолюцію, в якій МАГАТЕ вимагає негайної деокупації Запорізької АЕС та її повернення під повний контроль України. Документ, підтриманий 62 державами-членами, містить прямий заклик до невідкладного виведення всього неуповноваженого військового та іншого персоналу із ЗАЕС", - написала Гринчук у Facebook і закликала посилити "тиск на росіян для якнайшвидшої демілітаризації та деокупації станції".

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1GbuCK7Jem/?mibextid=wwXIfr

Теги: #блекаут #заес #міненерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:10 25.09.2025
РФ свідомо не підключає ЗАЕС до ЛЕП і залишає її на дизельгенераторах уже дві доби – "Енергоатом"

РФ свідомо не підключає ЗАЕС до ЛЕП і залишає її на дизельгенераторах уже дві доби – "Енергоатом"

12:19 25.09.2025
Атаки РФ залишили без світла споживачів у двох областях, планових обмежень е/е немає – "Укренерго" та Міненерго

Атаки РФ залишили без світла споживачів у двох областях, планових обмежень е/е немає – "Укренерго" та Міненерго

16:41 24.09.2025
Росія продовжує обстріли через слабкість міжнародних інституцій – Зеленський

Росія продовжує обстріли через слабкість міжнародних інституцій – Зеленський

18:29 23.09.2025
На ЗАЕС стався 10-ий блекаут з початку окупації станції

На ЗАЕС стався 10-ий блекаут з початку окупації станції

16:16 22.09.2025
Міненерго відкликало свого представника Бойка з НР "Укренерго"

Міненерго відкликало свого представника Бойка з НР "Укренерго"

23:16 18.09.2025
Резолюція МАГАТЕ про негайну деокупацію ЗАЕС є кроком до відновлення ядерної безпеки – Міненерго

Резолюція МАГАТЕ про негайну деокупацію ЗАЕС є кроком до відновлення ядерної безпеки – Міненерго

22:37 18.09.2025
МЗС України вітає ухвалення резолюції МАГАТЕ щодо ядерної безпеки на ЗАЕС

МЗС України вітає ухвалення резолюції МАГАТЕ щодо ядерної безпеки на ЗАЕС

02:02 10.09.2025
Гринчук на зустрічі з місією МВФ обговорила підготовку до ОЗП та реформи в енергетиці

Гринчук на зустрічі з місією МВФ обговорила підготовку до ОЗП та реформи в енергетиці

09:10 09.09.2025
МАГАТЕ фіксує порушення шести з семи ключових принципів ядерної безпеки на ЗАЕС

МАГАТЕ фіксує порушення шести з семи ключових принципів ядерної безпеки на ЗАЕС

23:06 08.09.2025
МАГАТЕ фіксує порушення шести з семи ключових принципів ядерної безпеки на ЗАЕС

МАГАТЕ фіксує порушення шести з семи ключових принципів ядерної безпеки на ЗАЕС

ВАЖЛИВЕ

Україна встановила дипвідносини з Папуа Новою Гвінеєю – МЗС

РФ свідомо не підключає ЗАЕС до ЛЕП і залишає її на дизельгенераторах уже дві доби – "Енергоатом"

США підняли в небо чотири F-16 для контролю над чотирма російськими літаками біля Аляски

Видавництва, які невчасно доставили підручники до шкіл, заплатять мільйонні штрафи - Міносвіти

Україна створить експортні платформи у США, Європі, на Близькому Сході - Зеленський

ОСТАННЄ

Двоє цивільних постраждали внаслідок ворожих ударів у Харківській області - прокуратура

Угорські винищувачі перехопили біля Латвії 5 російських літаків

Ексзамглави Мінекоенерго Рябчин призначений директором з міжнародних відносин та розвитку партнерств "Нафтогазу"

Міністри закордонних справ України та Лівану обговорили економічну співпрацю

Україна встановила дипвідносини з Папуа Новою Гвінеєю – МЗС

Сибіга та очільниця МЗС Фінляндії обговорили нещодавні контакти з Вашингтоном та розвиток Коаліції укриттів

Сибіга обговорив з представником Ватікану Галахером звільнення військовополонених і депортованих дітей

Олена Зеленська та Меланія Трамп обговорили захист дітей

Сибіга у Нью-Йорку провів зустріч з генсекретарем ОБСЄ, говорили про умови досягнення миру

Чоловік підірвався на міні в прикордонні Сумської області, шпиталізований з важкими травмами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА