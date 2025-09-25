Інтерфакс-Україна
15:31 25.09.2025

Україна створить експортні платформи у США, Європі, на Близькому Сході - Зеленський

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч із представниками провідних американських компаній, повідомляє пресслужба президента.

“Один із головних фокусів зустрічі – підготовка до зими на тлі посилення російських атак. Володимир Зеленський наголосив, що зміцнення ППО є основним пріоритетом, і Україна отримала хороші сигнали від президента США та його адміністрації під час зустрічі 23 вересня. Крім того, наша країна має сильне виробництво дронів та понад 300 технологічних компаній”, - йдеться у повідомленні, опублікованому в четвер.

“Я думаю, що це новий напрям для нашого бізнесу та економіки в майбутньому. Є близько 30 великих компаній, які готові бути партнерами. І гадаю, що цього року ми відкриємо експорт наших нових технологій лише для тих країн, на які можемо розраховувати, тобто не для ворогів і не для тих, хто має з ними тісні зв’язки”, – сказав президент.

За його словами, Україна створить експортні платформи у США, Європі, на Близькому Сході, вже отримала відповідну пропозицію також від однієї з африканських країн.

На зустрічі були присутні президенти та СЕО Bank of America, Amazon, Chemours, Citi, CRH, Fairfax, Fluence Energy, GE Vernova, Hogan Lovells, Jacobs, JPMorgan Chase, Lazard, Logistics Plus, Marsh McLennan, Parsons, TechMet, Velta та Westinghouse.

Окрім того, Зеленський розповів про роботу Інвестиційного фонду реконструкції України в межах виконання угоди про корисні копалини між Україною та США.

“Перші внески обсягом 150 млн дол. зроблено. Є розуміння щодо того, які проєкти будуть. Це надійна платформа для посилення інвестиційної взаємодії”, - зазначається у повідомленні

Також під час зустрічі детально обговорили всі можливості для збільшення інвестицій американських компаній в Україну.

Зеленський повідомив, що триває підготовка візиту прем’єр-міністера Юлії Свириденко до США для більш предметних розмов із бізнесом, інституціями та компаніями.

