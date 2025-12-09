Зеленський сподівається, що проєкт мирного плану буде переданий США у середу

Президент України Володимир Зеленський сподівається на передачу напрацьованого спільно з країнами-партнерами проєкту мирного плану американській стороні у середу.

Відповідаючи на запитання журналістів в WhatsApp у вівторок, чи переданий все проєкт мирного плану Штатам, він відповів: "Ні. Працюємо на рівні наших радників, працюємо сьогодні і працюємо завтра. Я думаю, завтра ми вже передамо".

При цьому Зеленський заявив, що США є у процесі посередником, медіатором.

На питання, чи може він підтвердити, що США вимагають, щоб Україна віддала РФ Донецьку область, президент України сказав: Передусім не США, а родоначальникам цієї ідеї була Росія, щоб ми віддали свої території. "Безумовно, ми хочемо, щоб Америка в цій справі, в цій темі була на нашому боці. Америка – медіатор. Росія буде хотіти, щоб ми віддали наші території, а ми будемо захищати наші інтереси", - сказав Зеленський.

Як повіломлялося, раніше у вівторок президент заявив, що Україна та країни Європи просунулися у роботі над компонентами проєкту угоди щодо припинення війни і готові представити їх представникам США. За його словами, "ми зацікавлені в справжньому мирі та постійно на звʼязку з Америкою", але "все залежить від того, чи готові в Росії робити дієві кроки, щоб зупинити кровопролиття та не допустити розпалення війни знов".