Інтерфакс-Україна
Події
21:14 09.12.2025

Зеленський сподівається, що проєкт мирного плану буде переданий США у середу

1 хв читати
Зеленський сподівається, що проєкт мирного плану буде переданий США у середу

Президент України Володимир Зеленський сподівається на передачу напрацьованого спільно з країнами-партнерами проєкту мирного плану американській стороні у середу.

Відповідаючи на запитання журналістів в WhatsApp у вівторок, чи переданий все проєкт мирного плану Штатам, він відповів: "Ні. Працюємо на рівні наших радників, працюємо сьогодні і працюємо завтра. Я думаю, завтра ми вже передамо".

При цьому Зеленський заявив, що США є у процесі посередником, медіатором.

На питання, чи може він підтвердити, що США вимагають, щоб Україна віддала РФ Донецьку область, президент України сказав: Передусім не США, а родоначальникам цієї ідеї була Росія, щоб ми віддали свої території. "Безумовно, ми хочемо, щоб Америка в цій справі, в цій темі була на нашому боці. Америка – медіатор. Росія буде хотіти, щоб ми віддали наші території, а ми будемо захищати наші інтереси", - сказав Зеленський.

Як повіломлялося, раніше у вівторок президент заявив, що Україна та країни Європи просунулися у роботі над компонентами проєкту угоди щодо припинення війни і готові представити їх представникам США. За його словами, "ми зацікавлені в справжньому мирі та постійно на звʼязку з Америкою", але "все залежить від того, чи готові в Росії робити дієві кроки, щоб зупинити кровопролиття та не допустити розпалення війни знов".

Теги: #перемовини #сша #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:37 09.12.2025
Україна працюватиме над наближенням зустрічі на рівні лідерів з США - Зеленський

Україна працюватиме над наближенням зустрічі на рівні лідерів з США - Зеленський

21:33 09.12.2025
Зеленський: Таке відчуття, що легше ліквідувати ОП, ніж призначити його керівника

Зеленський: Таке відчуття, що легше ліквідувати ОП, ніж призначити його керівника

21:26 09.12.2025
Свириденко провела розмову з міністром фінансів США Бессентом

Свириденко провела розмову з міністром фінансів США Бессентом

21:20 09.12.2025
Зеленський: У нас зараз немає сил і достатньої підтримки, щоб повернути наш український Крим, а США не бачать нас в НАТО

Зеленський: У нас зараз немає сил і достатньої підтримки, щоб повернути наш український Крим, а США не бачать нас в НАТО

21:19 09.12.2025
Україна та США розглядають формат двосторонніх гарантій безпеки, аналогічних Статті 5 договору НАТО – Зеленський

Україна та США розглядають формат двосторонніх гарантій безпеки, аналогічних Статті 5 договору НАТО – Зеленський

20:36 09.12.2025
Трамп дав Зеленському кілька днів на відповідь щодо мирного плану, президент США хоче укласти угоду "до Різдва"

Трамп дав Зеленському кілька днів на відповідь щодо мирного плану, президент США хоче укласти угоду "до Різдва"

20:27 09.12.2025
Україна та США обговорюють три документи, які допоможуть досягнути миру – Стубб

Україна та США обговорюють три документи, які допоможуть досягнути миру – Стубб

20:55 08.12.2025
Питання ЗАЕС залишається серед найсенситивніших, бо без України вона не працюватиме – Зеленський

Питання ЗАЕС залишається серед найсенситивніших, бо без України вона не працюватиме – Зеленський

23:40 07.12.2025
Зеленський анонсував консультації з європейськими партнерами і очікує детального звіту про переговори в США

Зеленський анонсував консультації з європейськими партнерами і очікує детального звіту про переговори в США

22:21 07.12.2025
Зеленський обговорив з Мелоні результати переговорів в США

Зеленський обговорив з Мелоні результати переговорів в США

ВАЖЛИВЕ

Восени в Покровську вже не було українських військ, а нині вони контролюють майже половину міста – Сирський

Україна працюватиме над наближенням зустрічі на рівні лідерів з США - Зеленський

Якщо Україна не отримає репараційний кредит, буде розроблений інший формат – Зеленський

Зеленський: У нас зараз немає сил і достатньої підтримки, щоб повернути наш український Крим, а США не бачать нас в НАТО

Україна та США розглядають формат двосторонніх гарантій безпеки, аналогічних Статті 5 договору НАТО – Зеленський

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 164 ворожі атаки - Генштаб

Порошенко ініціює передачу військовим коштів з корупційних схем в енергетиці

ЗС України остаточно завершили перехід на корпусну систему – Сирський

Шестеро дітей отримали поранення через необережне поводження дорослого зі зброєю в Сумах

Восени в Покровську вже не було українських військ, а нині вони контролюють майже половину міста – Сирський

Якщо Україна не отримає репараційний кредит, буде розроблений інший формат – Зеленський

Україна буде готова до виборів за 60-90 днів за умови безпеки з боку США та Європи

Зеленський: Коли наш ворог вважає, що було застосування "Нептунів" - нехай так і продовжує вважати

ВАКС обрав запобіжний захід нардепу Скороход як заставу у більш ніж 3 млн грн

Керівник служби відновлення Івано-Франківщини звільняється через тендер на дорогу до Буковелю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА