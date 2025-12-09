Якщо Україна не отримає репараційний кредит, буде розроблений інший формат – Зеленський

Україна працює над отриманням репараційного кредиту за рахунок російських заморожених активів, однак у випадку якщо він не буде затверджений, буде створено інший формат, вважає український президент Володимир Зеленський.

"Я казав, що є скепсис у деяких лідерів держав щодо формату репараційного кредиту. Але або Європа зможе вирішити це питання в такому форматі, або буде інший формат щодо позитивного вирішення цього питання. Іншого виходу просто немає", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів в WhatsApp у вівторок.

Він наголосив, що використання цих коштів на відновлення України є абсолютно справедливим.

"Якщо війна закінчиться, дай Бог, ці гроші нам потрібні. Абсолютно справедливо щодо відновлення, як старт. Бо на відновлення треба більше. Але як старт, це хороші гроші, справедливі. Росія зруйнувала нас – повинна витрачати гроші на відновлення нашої держави", - зазначив Зеленський.

"Тому, закінчиться війна, це відновлення. Не закінчиться, це зброя, наш захист. Європа знає, це питання не України, а питання безпеки Європи. І якщо не репараційний кредит, ще раз підкреслюю, буде інший формат в тих самих обсягах нашого дефіциту", - резюмував він.