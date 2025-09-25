Інтерфакс-Україна
Події
12:57 25.09.2025

Зеленський заявив про готовність не балотуватися на пост президента після завершення війни

2 хв читати
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Axios, що не має наміру керувати країною в мирний час.

Зеленський також пообіцяв звернутися до Верховної Ради з проханням організувати вибори, якщо буде досягнуто перемир'я.

"Моя мета - закінчити війну, а не продовжувати балотуватися", - сказав Зеленський у відповідь на запитання, чи вважатиме він свою роботу завершеною, коли війна закінчиться.

Говорячи про вибори, Зеленський зазначив, що ситуація з безпекою та Конституція України створюють виклики. Але він вважає, що вибори можливі.

Він розповів, що сказав президенту США Дональду Трампу, коли вони зустрічалися у вівторок, що якщо буде перемир'я, "ми можемо використати цей період часу, і я можу дати цей сигнал парламенту".

Він також уточнив, що розуміє, що люди можуть хотіти "лідера з новим мандатом" для прийняття доленосних рішень, необхідних для досягнення довгострокового миру, і зазначив, що питання безпеки ускладнять організацію виборів, але він вірить, що це можна зробити.

Конституція України прямо забороняє проведення виборів під час воєнного стану. І навіть якби це було подолано, ситуація з безпекою зробила б логістику надзвичайно складною.

Близько 20% території України окуповано Росією, мільйони українців стали вимушеними переселенцями. Вся країна знаходиться в межах досяжності російських ударів, якщо Москва спробує зірвати процес.

"Під час припинення вогню, я думаю, безпека може дати можливість провести вибори. Це може бути так", - сказав Зеленський.

Теги: #війна #зеленський

