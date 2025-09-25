Представники Українського та Французького Червоного Хреста  обговорили напрямки співпраці.

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Представники організацій Червоного Хреста України та Франції обговорили ключові напрямки співпраці.

"Президент Українського Червоного Хреста Микола Поліщук та генеральний директор Максим Доценко провели робочі зустрічі з делегацією Французького Червоного Хреста, яка перебуває у Києві з робочим візитом. Під час зустрічей обговорили ключові напрями співпраці", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Сторони акцентували увагу на відкриття школи медсестринства Українського Червоного Хреста, розвиток соціальних проєктів та ініціатив, посилення спроможності реагування на виклики, спричинені війною, надання гуманітарної допомоги та навчання населення.

Учасники зустрічі також розглянули можливості подальшої підтримки діяльності УЧХ з боку Французького Червоного Хреста.

Крім того, французька делегація відвідала Київську обласну організацію УЧХ, де ознайомилася з роботою організації від початку повномасштабного вторгнення, а також основними напрямами роботи Українського Червоного Хреста на Київщині.