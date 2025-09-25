Обшуки СБУ стосуються зловживань в сфері вантажних перевезень на Укрзалізниці і не пов'язані із "тиском на незалежність антикорупційних інституцій" - пресслужба

Служба безпеки України проводить обшуки у кримінальному провадженні щодо зловживань у сфері вантажних перевезень на Укрзалізниці, ці дії не пов'язані з "тиском на незалежність антикорупційних інституцій", про що сьогодні заявили їхні представники, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі СБУ.

"25 вересня Служба безпеки України розпочала низку санкціонованих судом обшуків у кримінальному провадженні щодо зловживань у сфері вантажних перевезень на Укрзалізниці", - зазначили в пресслужбі.

При цьому у відомстві наголосили: "Обшуки не пов'язані із "тиском на незалежність антикорупційних інституцій", про що сьогодні заявили їхні представники".

За інформацією пресслужби СБУ, слідчо-оперативні заходи проходять виключно у посадовців ПрАТ "Укрзалізниця" та приватних підприємців, які є фігурантами відповідного кримінального провадження.

"Усі заходи відбуваються із суворим дотриманням законодавства України", - запевнили в пресслужбі, наголосивши при цьому: "Будь-які зловживання у сфері залізничного сполучення, яке відіграє ключову роль у логістиці Сил безпеки та оборони, постачанні зброї та вантажів на фронт, є неприпустимими та становлять загрозу національній безпеці нашої держави".

Раніше в НАБУ заявили, що СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів НАБУ, які тепер є чинними працівниками "Укрзалізниці", і пов’язали такі дії із можливим "посиленням системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій".

"Ймовірно вони пов’язані з їхньою попередньою діяльністю над розслідуваннями у складі слідчих груп, що викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах та в органах державної влади, зокрема й СБУ", - йшлося в повідомленні НАБУ в Телеграм.

"Такі дії можуть свідчити про посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій", - зазначили в НАБУ.