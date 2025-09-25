Інтерфакс-Україна
Події
09:45 25.09.2025

В НАБУ говорять про можливе посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій

2 хв читати
В НАБУ говорять про можливе посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій

СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів НАБУ, які тепер є чинними працівниками "Укрзалізниці", повідомляє у четвер НАБУ і пов’язує такі дії із можливим "посиленням системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій".

"Ймовірно вони пов’язані з їхньою попередньою діяльністю над розслідуваннями у складі слідчих груп, що викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах та в органах державної влади, зокрема й СБУ", - йдеться у повідомленні у Телеграм.

"Такі дії можуть свідчити про посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій", - заявляють у НАБУ.

В СБУ поки ще не коментують цю заяву.

У липні СБУ повідомила, що розслідує ймовірний вплив Росії на роботу НАБУ. Серед фігурантів назвали, зокрема, керівника одного з міжрегіональних управлінь бюро Руслана Магамедрасулова.

Магамедрасулову було оголошено підозру за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Він підозрюється у веденні бізнесу в рф (виступав посередником у продажі партій технічної коноплі його батька до республіки Дагестан). Підозру та запобіжний захід у вигляді тримання під вартою отримав також батько співробітника Бюро, громадянин РФ – Сентябр Магамедрасулов.

Згодом Магамедрасулову було повідомлено про нову підозру. За інформацією СБУ, під час досудового розслідування слідчі встановили, що окрім допомоги батьку в торгівлі з РФ, високопосадовець НАБУ, використовуючи свої зв’язки та службовий вплив, вчиняв дії, спрямовані на незаконні махінації із податками українських суб’єктів господарювання.

22 липня Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому 263 голосами законопроєкт №12414, яким обмежила незалежність НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Західні політики заявили про загрози для євроінтеграції, а в Україні почалися акції протесту проти обмеження незалежність НАБУ та САП.

31 липня Верховна Рада повернула незалежність НАБУ та САП. Того ж дня президент підписав законопроєкт №13533 щодо посилення ефективності цих органів.

Керівники антикорупційних органів просили СБУ надати докази обґрунтування підозри. 7 серпня слідчі СБУ надали керівнику НАБУ окрему інформацію та окремі матеріали, які підтверджують обґрунтованість оголошених підозр двом працівникам НАБУ.

Керівники антикорупційних органів також допускали наміри заміни керівників НАБУ та САП як чергового етапу впливу на роботу антикорупційних інституцій.

5 вересня директор НАБУ Семен Кривонос заявив про очікування нової хвилі посягань на незалежність антикорупційних органів.

"Зараз я говорю про конкретну небезпеку, що будуть вручені підозри на наступному тижні окремим працівникам. Вже пішла різна інформація: що будуть обшуки, що взагалі 11 підозр підготовлено. Ми на 100% цього знати не можемо, але з різних джерел розуміємо, що щось планується", - сказав директор НАБУ в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Теги: #набукко #укрзалізниця #сбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:36 25.09.2025
Обшуки СБУ стосуються зловживань в сфері вантажних перевезень на Укрзалізниці і не пов'язані із "тиском на незалежність антикорупційних інституцій" - пресслужба

Обшуки СБУ стосуються зловживань в сфері вантажних перевезень на Укрзалізниці і не пов'язані із "тиском на незалежність антикорупційних інституцій" - пресслужба

08:29 25.09.2025
Нічні обстріли спричинили знеструмлення на чотирьох дільницях, фіксуються затримки поїздів

Нічні обстріли спричинили знеструмлення на чотирьох дільницях, фіксуються затримки поїздів

10:46 24.09.2025
Безпілотники СБУ вдруге за тиждень ударили по "Газпром Нафтохім Салават" - джерело

Безпілотники СБУ вдруге за тиждень ударили по "Газпром Нафтохім Салават" - джерело

10:29 24.09.2025
Медбрат лікарні Херсона коригував повітряні атаки ворога

Медбрат лікарні Херсона коригував повітряні атаки ворога

16:19 23.09.2025
Контрактник-дезертир, який коригував ракетні удари по Вінниці та Сумах, засуджений на 15 років - СБУ

Контрактник-дезертир, який коригував ракетні удари по Вінниці та Сумах, засуджений на 15 років - СБУ

07:20 23.09.2025
Укрзалізниця повідомляє про затримку рейсів через пошкодження ворожими обстрілами інфраструктури в Кіровоградській області

Укрзалізниця повідомляє про затримку рейсів через пошкодження ворожими обстрілами інфраструктури в Кіровоградській області

18:49 18.09.2025
"УЗ" відновила живлення на пошкодженій вчора РФ нічним обстрілом ділянці

"УЗ" відновила живлення на пошкодженій вчора РФ нічним обстрілом ділянці

09:19 18.09.2025
Внаслідок ворожого обстрілу Полтавщини, поїзди затримуються у межах 3 годин – "Укрзалізниця"

Внаслідок ворожого обстрілу Полтавщини, поїзди затримуються у межах 3 годин – "Укрзалізниця"

23:05 17.09.2025
Нічна атака РФ спричинила затримки низки поїздів через вимушені об’їзди – "Укрзалізниця"

Нічна атака РФ спричинила затримки низки поїздів через вимушені об’їзди – "Укрзалізниця"

07:15 17.09.2025
Поїзди на двох напрямках затримуються внаслідок знеструмлення ділянок через ворожу атаку

Поїзди на двох напрямках затримуються внаслідок знеструмлення ділянок через ворожу атаку

ВАЖЛИВЕ

ГУР знищило два російські Ан-26 та ворожі РЛС у тимчасово окупованому Криму

Генштаб зафіксував впродовж доби 160 бойових зіткнень

ДСНС: На Харківщині внаслідок удару дрона загинула людина, сталася пожежа

Сили оборони ліквідували черговий ворожий Су-34

Окупанти за добу втратили 940 осіб та 122 од. спецтехніки

ОСТАННЄ

Сибіга запросив держсекретаря США Рубіо в Україну

Росіяни за добу 32 рази обстріляли Донеччину, 5 людей загинули, 17 поранені – ОВА

Святкування Рош га-Шана в Умані пройшло без суттєвих правопорушень - поліція

Викрито осіб, які намагалися заволодіти землею Національного музею в Пирогові

Сибіга відвідав трансатлантичну вечерю у Нью-Йорку на запрошення держсекретаря США Рубіо

Неприйнятно, що російські енергоносії повертаються до ЄС "через чорний хід" – фон дер Ляєн

Рішення про українську територію має приймати Україна, Європа продовжить підтримку і надасть все необхідне - фон дер Ляєн

Вісім людей у важкому та вкрай важкому стані перебуває в лікарнях після ворожих атак на Запоріжжя - ОВА

ГУР знищило два російські Ан-26 та ворожі РЛС у тимчасово окупованому Криму

Сили оборони знищили 150 з 176 російських БПЛА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА