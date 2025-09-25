В НАБУ говорять про можливе посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій

СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів НАБУ, які тепер є чинними працівниками "Укрзалізниці", повідомляє у четвер НАБУ і пов’язує такі дії із можливим "посиленням системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій".

"Ймовірно вони пов’язані з їхньою попередньою діяльністю над розслідуваннями у складі слідчих груп, що викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах та в органах державної влади, зокрема й СБУ", - йдеться у повідомленні у Телеграм.

"Такі дії можуть свідчити про посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій", - заявляють у НАБУ.

В СБУ поки ще не коментують цю заяву.

У липні СБУ повідомила, що розслідує ймовірний вплив Росії на роботу НАБУ. Серед фігурантів назвали, зокрема, керівника одного з міжрегіональних управлінь бюро Руслана Магамедрасулова.

Магамедрасулову було оголошено підозру за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Він підозрюється у веденні бізнесу в рф (виступав посередником у продажі партій технічної коноплі його батька до республіки Дагестан). Підозру та запобіжний захід у вигляді тримання під вартою отримав також батько співробітника Бюро, громадянин РФ – Сентябр Магамедрасулов.

Згодом Магамедрасулову було повідомлено про нову підозру. За інформацією СБУ, під час досудового розслідування слідчі встановили, що окрім допомоги батьку в торгівлі з РФ, високопосадовець НАБУ, використовуючи свої зв’язки та службовий вплив, вчиняв дії, спрямовані на незаконні махінації із податками українських суб’єктів господарювання.

22 липня Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому 263 голосами законопроєкт №12414, яким обмежила незалежність НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Західні політики заявили про загрози для євроінтеграції, а в Україні почалися акції протесту проти обмеження незалежність НАБУ та САП.

31 липня Верховна Рада повернула незалежність НАБУ та САП. Того ж дня президент підписав законопроєкт №13533 щодо посилення ефективності цих органів.

Керівники антикорупційних органів просили СБУ надати докази обґрунтування підозри. 7 серпня слідчі СБУ надали керівнику НАБУ окрему інформацію та окремі матеріали, які підтверджують обґрунтованість оголошених підозр двом працівникам НАБУ.

Керівники антикорупційних органів також допускали наміри заміни керівників НАБУ та САП як чергового етапу впливу на роботу антикорупційних інституцій.

5 вересня директор НАБУ Семен Кривонос заявив про очікування нової хвилі посягань на незалежність антикорупційних органів.

"Зараз я говорю про конкретну небезпеку, що будуть вручені підозри на наступному тижні окремим працівникам. Вже пішла різна інформація: що будуть обшуки, що взагалі 11 підозр підготовлено. Ми на 100% цього знати не можемо, але з різних джерел розуміємо, що щось планується", - сказав директор НАБУ в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".