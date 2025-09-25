Інтерфакс-Україна
Події
08:51 25.09.2025

Сили оборони знищили 150 з 176 російських БПЛА

1 хв читати
Сили оборони знищили 150 з 176 російських БПЛА

У ніч на 25 вересня із 18.00 24 вересня російські окупанти атакували територію України 176-ма засобами повітряного нападу: БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

" За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 150 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - інформують ПС ЗСУ.

 

Теги: #знищення #рф #бпла

