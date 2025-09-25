25 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1310 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1310 RUSSIAN AGRESSION

25 вересня відзначають Всесвітній день квантової готовності, День математичних оповідань, Всесвітній день моря, День коміксів, Всесвітній день легенів, Міжнародний день поінформованості про атаксію, Всесвітній день мрії, Всесвітній день фармацевта.

У США - День дочки.

Православна церква вшановує пам'ять святої преподобної Єфросинії.

Всесвітній день квантової готовності

Всесвітній день квантової готовності, заснований DigiCert, відбувся вперше 26 вересня 2024 року і проводитиметься щороку у четвертий четвер вересня. Метою заснування цієї події є підвищення обізнаність про потенційні виклики безпеці, пов'язані з квантовими обчисленнями, і необхідність для організацій підготуватися до пост-квантового світу.

День дочки

25 вересня у США відзначають Національний день дочки. В цей день традиційно доньок у сім’ї обдаровують подарунками, балують та розважають. Це сімейне свято відзначають, щоб висловити свою любов до них. Але, водночас, американці цю подію пов’язують з боротьбою проти гендерної дискримінації.

День математичних оповідань

Свято походить зі США, де його започаткували дві математикині-ентузіастки — Sue VanHattum ("Math Mama ") та її подруга Maria Droujkova, відома освітянка й авторка математичних книг і проєктів.

У 2009 році Спільнота природничої математики заснувала День математичного оповідання. Ідея свята народилась із дружби Сью та Марії, які обожнювали як математику, так і гарні історії. До всього, в них виявився спільний день народження. Але одна з них — Марія — з роками втратила любов до святкування своїх днів народжень. Проте вона все ще обожнювала розв’язувати задачі — тому вирішила придумати нове свято, без подарунків і тортиків, але з математикою, вигадками і дружбою. Так і з’явився Math Storytelling Day — день, коли ми святкуємо не матеріальне, а розум, творчість і цікавість до світу через математику.

День математичних оповідань виник як громадська ініціатива з метою зробити математику більш живою, творчою і привабливою через розповідання історій.

Зазначає важливість зв’язку математики з повсякденним життям і виходу за межі простого запам’ятовування. Розповіді історій на уроках математики допомагають розвивати навички розв’язування задач, аналітичне мислення та здібності до міркувань.

Сьогодні свято поширене переважно в англомовних освітніх та математичних спільнотах — у США, Канаді, Великій Британії, а також серед учасників проєктів Natural Math, Living Math, Mathical Books тощо.

Всесвітній день моря

Всесвітній день моря привертає увагу населення до екології морського середовища, захисту біологічних ресурсів, безпеки перевезень на суднах та човнах. Дата події залежить від року та країни, але, зазвичай, проводиться в останній четвер вересня.

День коміксів

Кожного року 25 вересня прихильники жанру мальованих історій святкують День коміксів. Смішні малюнки, послідовність яких показує певну розповідь, набули популярності в усьому світі.

Перші комікси з’явилися в Європі у XIX столітті. У 1825 році було засновано The Glasgow Looking Glass – видання, що спеціалізувалось на цьому жанрі. Пізніше, у 1895 році, Річард Фелтон створив комікси з постійними персонажами.

У США перший комікс надрукували в 1892 році. Гумористичні історії дуже подобались читачам, тому тиражі розкуповувались за декілька днів. Починаючи з 1938 року популярності набули супергерої та їхні пригоди. Весь світ побачив Супермена, Бетмена, Мікі Мауса та Капітана Америку.

Поступово жанр набуває більш дорослих тем, герої стають складнішими, з’являються страшилки. Видавництва друкують комікси за мотивами серіалів та фільмів.

Всесвітній день легенів

25 вересня щороку відзначають Всесвітній день легенів. Вперше World Lung Day святкували в 2016 році. Запропонував цю ідею Мічіакі Місіма – президент Кіотської асамблеї FIRS. Відзначення дня легенів особливо актуальне в наші дні, адже забруднена екологія, споживання тютюну та погані умови життя впливають на здоров'я легенів негативним чином.

Міжнародний день поінформованості про атаксію

Кожен рік 25 вересня весь світ відзначає Міжнародний день поінформованості про атаксію. Це клінічний симптом ураження деяких частин нервової системи (мозочку), головна ознака якого – порушення координації рухів.

Всесвітній день мрії

Сучасна психологія визнає, що мріяти корисно — це дозволяє людині наповнюватися позитивними емоціями та моделювати бажаний варіант свого майбутнього, тому процес мрій часто включають до практик психотерапії та курсів особистісного розвитку. Також існує свято, яке називається Всесвітнім днем мрії — його щороку відзначають 25 вересня.

Всесвітній день фармацевта

Всесвітній день фармацевта - професійне свято фахівців у галузі фармацевтики, провізорів, усіх, чия діяльність пов'язана з реалізацією лікарських препаратів, їх виготовленням, дослідженням, перевіркою якості, забезпеченням належних умов зберігання.

Дата святкування приурочена до дня заснування Міжнародної фармацевтичної федерації - всесвітньої організації, що представляє і захищає інтереси фармацевтичної галузі, наук і промисловості.

Цього дня, 1912 року, під час роботи Всесвітнього конгресу з фармації та фармацевтичних наук, що проходив у Туреччині, було утворено дану організацію, і на честь цієї дати вже 2009 року Рада FIP закликала щорічно у всіх країнах, чиї організації представлені у FIP, відзначати Всесвітній день фармацевта.

Міжнародна фармацевтична федерація об'єднує у своєму складі понад 4 млн професіоналів. До неї входять 160 профільних організацій, крім того, в її роботі беруть участь близько 4 тисяч індивідуальних членів. Це робить FIP найбільшою міжнародною організацією у сфері фармацевтики.

Цього дня народилися:

1932 - Анатолій Солов'яненко, український оперний співак;

1951 - Людмила Єфименко, українська кіноактриса, кінорежисер;

1972 - Сергій Мізін, український футболіст і тренер;

1992 - Юлія Слободян, українська художня гімнастка;

1993 - Максим Шемберєв, український плавець.

Ще в цей день:

1914 - Бойове хрещення Легіону Українських Січових Стрільців Семенюка біля Сяніка;

1932 - Іспанській Каталонії була надана автономія з правом мати власний прапор, державну мову і парламент;

1943 - Розпочалася Дніпровська повітряно-десантна операція, яка закінчилася розгромом;

1960 - США спустили на воду перший атомний авіаносець Ентерпрайз (USS Enterprise (CVN-65));

1989 - Верховна Рада Литви оголосила приєднання республіки до СРСР в 1940 році незаконним;

1992 - Відкрито канал Рейн-Майн-Дунай, який з'єднав Чорне та Північне моря;

2020 - Авіакатастрофа літака АН-26Ш під Чугуєвом, в результаті якої загинули 26 людей.

Церковне свято:

Святої преподобної Єфросинії

Преподобна Єфросинія Олександрійська народилася в заможній родині в V столітті, але замість заміжжя таємно прийняла постриг, а потім, переодягнувшись чоловіком (Ізмарагд), прожила в чоловічому монастирі 38 років. Перед смертю вона розкрила свою тайну батькові, який після її смерті роздав майно бідним, прийняв чернецтво і жив у келії доньки.

Іменини: Герман, Євген, Максим, Микола, Олександр, Опанас, Остап, Павло, Роман, Сергій, Єфросинія.