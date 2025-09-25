Зеленський обговорив з Макроном посилення ППО та використання заморожених російських активів

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої обговорили посилення протиповітряної оборони України, ескалацію з боку Росії проти європейських країн та використання заморожених російських активів.

"Обговорили посилення протиповітряної оборони України, ескалацію з боку Росії проти європейських країн і випадки фіксації дронів у Польщі, Румунії, Данії та винищувачів в Естонії.

Потрібно реагувати та діяти швидко", - інформує глава Української держави.

Крім того, президенти приділили увагу використанню заморожених російських активів на користь України: "Також приділили увагу використанню заморожених російських активів на користь України й подальшому посиленню санкцій проти Росії, зокрема щодо її тіньового танкерного флоту".

