Зеленський обговорив з Макроном посилення ППО та використання заморожених російських активів
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої обговорили посилення протиповітряної оборони України, ескалацію з боку Росії проти європейських країн та використання заморожених російських активів.
"Обговорили посилення протиповітряної оборони України, ескалацію з боку Росії проти європейських країн і випадки фіксації дронів у Польщі, Румунії, Данії та винищувачів в Естонії.
Потрібно реагувати та діяти швидко", - інформує глава Української держави.
Крім того, президенти приділили увагу використанню заморожених російських активів на користь України: "Також приділили увагу використанню заморожених російських активів на користь України й подальшому посиленню санкцій проти Росії, зокрема щодо її тіньового танкерного флоту".
