Зеленський обговорив з генсеком НАТО ефективність ініціативи PURL та загрози ескалації Росії

Президент України Володимир Зеленський обговорив з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте ефективність та подальше розширення ініціативи PURL, яка дозволяє купувати американську зброю за фінансової підтримки країн-членів Альянсу.

"За два місяці від початку її створення наповнення програми, яка дає змогу купувати американську зброю за фінансової підтримки країн - членів Альянсу, становить уже 2,1 млрд дол., і важливо збільшувати кількість внесків і країн, що беруть участь у ній", - зазначено в повідомленні президента.

Під час зустрічі також обговорювали загрози від ескалації російської агресії: "Порушення повітряного простору країн – членів НАТО – це не помилки, а цілеспрямовані дії Росії", — підкреслив президент.

"Дякую Марку та членам Альянсу за підтримку України на шляху до надійного й гарантованого миру", — підсумував Зеленський.

Джерело: https://www.facebook.com/share/v/1BUN1R3AUz/