Інтерфакс-Україна
Події
19:35 24.09.2025

ЄС розглядає надання Україні "репараційного кредиту" на 130 млрд євро із заморожених активів РФ

2 хв читати
ЄС розглядає надання Україні "репараційного кредиту" на 130 млрд євро із заморожених активів РФ

"Репараційний кредит" Європейського Союзу для України може скласти до 130 млрд євро, водночас  розмір кредиту буде остаточно визначений після оцінки Міжнародним валютним фондом фінансових потреб України у 2026 і 2027 роках, повідомляє Reuters з посиланням на чиновників ЄС, близьких до переговорів.

"Ідею надання Києву кредиту на репарації, заснованого на залишках російських активів, заблокованих на Заході після вторгнення Москви в Україну в 2022 році, висунула президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 10 вересня. Кредит, спрямований на допомогу Києву у фінансуванні його військових зусиль, буде повернутий Україною лише після того, як вона отримає репарації від Росії в рамках мирної угоди. За її словами, ризик нестимуть колективно європейські та, можливо, деякі інші країни "Великої сімки", - зазначається в повідомленні.

Більша частина російських активів в Європі на суму близько 210 млрд євро знаходиться в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear. Чиновники заявили, що 175 млрд євро активів в Euroclear вже погашені і перетворилися на готівку, яка може стати основою для нового кредиту.

Але чиновники вказали, що перш ніж ЄС надасть кредит на репарації, він повинен погасити кредит G7 у розмірі 45 млрд євро, про який домовилися минулого року.

За словами трьох посадовців, близьких до переговорів, для нового інструменту залишиться близько 130 мільярдів євро із залишку готівки, доступного для використання.

Комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив у п'ятницю, що Єврокомісія ухвалить рішення про розмір кредиту лише після того, як отримає оцінку МВФ щодо потреб України у фінансуванні на наступні два роки.

За словами високопосадовців міністерства фінансів ЄС, конкретні деталі ще не узгоджені. Комісія розробляє механізм, який дозволить їй використовувати заморожені російські активи без їхньої конфіскації - червона лінія для багатьох урядів ЄС і Європейського центрального банку.

Механізм кредитування репарацій, ймовірно, включатиме спеціальну цільову компанію, до якої можна буде перевести іммобілізовані російські кошти з Euroclear в обмін на безкупонні облігації, випущені Єврокомісією під гарантії урядів ЄС і, можливо, G7.

Теги: #кредит #росія #єс #активи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:06 24.09.2025
Україна може отримати новий транш за програмою ERA вже в жовтні

Україна може отримати новий транш за програмою ERA вже в жовтні

18:21 24.09.2025
Казахстан готовий надати майданчик для переговорів між Росією і Україною, але не буде посередником, – Токаєв

Казахстан готовий надати майданчик для переговорів між Росією і Україною, але не буде посередником, – Токаєв

20:06 23.09.2025
Туреччина продовжуватиме докладати зусиль щодо припинення вогню в Україні - Ердоган

Туреччина продовжуватиме докладати зусиль щодо припинення вогню в Україні - Ердоган

17:54 23.09.2025
Трамп: ЄС має припинити всі закупівлі енергетичних ресурсів з Росії

Трамп: ЄС має припинити всі закупівлі енергетичних ресурсів з Росії

14:01 23.09.2025
Словаччина та Польща наполягатимуть на створенні спецфонду для захисту своїх фермерів від української агропродукції

Словаччина та Польща наполягатимуть на створенні спецфонду для захисту своїх фермерів від української агропродукції

21:10 22.09.2025
Білий дім позитивно оцінив пропозицію Путіна щодо ДСНО, пізніше Трамп прокоментує її особисто

Білий дім позитивно оцінив пропозицію Путіна щодо ДСНО, пізніше Трамп прокоментує її особисто

15:50 22.09.2025
Міністри оборони країн ЄС обговорять створення системи антидронового захисту на східному кордоні

Міністри оборони країн ЄС обговорять створення системи антидронового захисту на східному кордоні

21:21 21.09.2025
Зеленський подякував Євросоюзу за узгодження 19-го пакета санкцій проти РФ і закликав США до рішучих кроків

Зеленський подякував Євросоюзу за узгодження 19-го пакета санкцій проти РФ і закликав США до рішучих кроків

22:51 19.09.2025
Кислиця заявив про прогрес в переговорах про гарантії безпеки для України зі США та європейськими союзниками - ЗМІ

Кислиця заявив про прогрес в переговорах про гарантії безпеки для України зі США та європейськими союзниками - ЗМІ

22:08 19.09.2025
Зеленський: Розраховуємо на швидке ухвалення 19 пакета санкцій

Зеленський: Розраховуємо на швидке ухвалення 19 пакета санкцій

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: З Криму Росія повернулася до старої імперської звички забирати те, що дорогоцінне для її сусідів

Глава МВС про "Азов": Від початку серпня звільнено та зачищено 8 населених пунктів на Донеччині

Україна вирішила відкрити експорт зброї, щоб показати партнерам системи, перевірені в реальній війні, – Зеленський

Уже десятки тисяч людей навчилися убивати за допомогою дронів через війну Росії – Зеленський

Україна має дрони, які можуть летіти на 2-3 тис. км, – Зеленський

ОСТАННЄ

Прем'єр-міністерка України та глава МВС обговорили проблеми евакуації з керівництвом Донецької ОВА

Зеленський: З Криму Росія повернулася до старої імперської звички забирати те, що дорогоцінне для її сусідів

Сибіга відкрив п’ятий саміт Кримської платформи у Нью-Йорку, присутня рекордна кількість лідерів

Глави МЗС країн G7 обговорили запровадження додаткових економічних санкцій на Росію

Глава МЗС Туреччини провів зустріч із Єрмаком у Нью-Йорку

Ляєн на зустрічі з прем'єром КНР: Європа прагне перекрити джерела доходів, які сприяють продовженню війни РФ проти України

Іран сподівається на досягнення справедливої і тривалої угоди між Україною та РФ - президент

Одна людина загинула, ще десять постраждали через ворожі обстріли Дніпропетровщини

Потрібні державні програми стимулювання впровадження BIM-технологій - Архітектурна палата НСАУ

ПАР готова прийняти зустріч на рівні лідерів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА