ЄС розглядає надання Україні "репараційного кредиту" на 130 млрд євро із заморожених активів РФ

"Репараційний кредит" Європейського Союзу для України може скласти до 130 млрд євро, водночас розмір кредиту буде остаточно визначений після оцінки Міжнародним валютним фондом фінансових потреб України у 2026 і 2027 роках, повідомляє Reuters з посиланням на чиновників ЄС, близьких до переговорів.

"Ідею надання Києву кредиту на репарації, заснованого на залишках російських активів, заблокованих на Заході після вторгнення Москви в Україну в 2022 році, висунула президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 10 вересня. Кредит, спрямований на допомогу Києву у фінансуванні його військових зусиль, буде повернутий Україною лише після того, як вона отримає репарації від Росії в рамках мирної угоди. За її словами, ризик нестимуть колективно європейські та, можливо, деякі інші країни "Великої сімки", - зазначається в повідомленні.

Більша частина російських активів в Європі на суму близько 210 млрд євро знаходиться в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear. Чиновники заявили, що 175 млрд євро активів в Euroclear вже погашені і перетворилися на готівку, яка може стати основою для нового кредиту.

Але чиновники вказали, що перш ніж ЄС надасть кредит на репарації, він повинен погасити кредит G7 у розмірі 45 млрд євро, про який домовилися минулого року.

За словами трьох посадовців, близьких до переговорів, для нового інструменту залишиться близько 130 мільярдів євро із залишку готівки, доступного для використання.

Комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив у п'ятницю, що Єврокомісія ухвалить рішення про розмір кредиту лише після того, як отримає оцінку МВФ щодо потреб України у фінансуванні на наступні два роки.

За словами високопосадовців міністерства фінансів ЄС, конкретні деталі ще не узгоджені. Комісія розробляє механізм, який дозволить їй використовувати заморожені російські активи без їхньої конфіскації - червона лінія для багатьох урядів ЄС і Європейського центрального банку.

Механізм кредитування репарацій, ймовірно, включатиме спеціальну цільову компанію, до якої можна буде перевести іммобілізовані російські кошти з Euroclear в обмін на безкупонні облігації, випущені Єврокомісією під гарантії урядів ЄС і, можливо, G7.