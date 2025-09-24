Іран сподівається на досягнення справедливої і тривалої угоди між Україною та РФ - президент

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Тегеран "ніколи не прагнув і ніколи не прагнутиме створити ядерну бомбу", а також висловив сподівання на "справедливу угоду" між Україною та РФ.

"Іран також сподівається, що зусилля, спрямовані на припинення війни в Україні, можуть призвести до справедливої і тривалої угоди між Росією та Україною і принести полегшення людським стражданням, спричиненим цією кризою", - сказав він під час свого виступу на загальних дебатах 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку у середу.

Крім того, у своєму зверненні Пезешкіан запевнив, що начебто Іран "ніколи не прагнув і ніколи не прагнутиме створити ядерну бомбу".

"Я ще раз заявляю перед цією асамблеєю, що Іран ніколи не прагнув і ніколи не прагнутиме створити ядерну бомбу. Ми не прагнемо ядерної зброї. Це наше переконання, засноване на указі, виданому Верховним лідером та релігійними авторитетами. Тому ми ніколи не прагнули зброї масового знищення і ніколи не будемо її прагнути", – сказав він, згідно з перекладом ООН.