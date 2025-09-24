Інтерфакс-Україна
13:34 24.09.2025

Волонтери УЧХ надають гуманітарну допомогу постраждалим від атаки російських дронів у Харкові

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) надають гуманітарну допомогу постраждалим від нічної атаки російських БпЛА у Харкові.

"На місцях ударів... цієї ночі працював загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Харківській області в координації з ДСНС України та іншими рятувальними службами", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

Волонтери проводили обхід прилеглих територій та пошкоджених будинків, перевіряли, чи потребують люди допомоги та надавали їм першу психологічну підтримку.

Наразі постраждалі отримують гуманітарну допомогу від Харківської обласної організації Українського Червоного Хреста, зокрема: питну воду, продуктові та гігієнічні набори, брезент та ОСБ-плити для тимчасового ремонту пошкоджених осель.

Крім того, працює пункт підтримки УЧХ, де люди можуть отримати воду, чай, каву, зарядити гаджети, отримати першу домедичну чи психологічну допомогу.

Як повідомлялося, внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджено приватні будинки, адміністративна будівля, господарча споруда, магазин і 4 автомобілі.

 

