Трамп показав, що хоче підтримувати Україну до кінця війни, - Зеленський

Фото: president.gov.ua

Президент США Дональд Трамп показав, що хоче підтримувати Україну до самого кінця, своєю чергою Україна готова закінчити війну якомога швидше, відреагував президент України Володимир Зеленський на допис Трампа у соцмережі Truth Social.

“Я впевнений у своєму народі, у своїй армії, і я впевнений у зміцненні, у підтримці Сполучених Штатів. Але президент Трамп був більш позитивним у цьому, і він показав, що хоче підтримувати Україну до самого кінця. Тож ми розуміємо, що зараз ми готові закінчити цю війну якомога швидше. І він хоче, і я хочу, і наш народ хоче”, - сказав Зеленський в інтерв’ю для Fox News.

Однак цього не хоче Путін, і він розуміє, що не виграє війну, однак каже, що виграє.

“Це було для мене сюрпризом, ви праві, я отримав дуже позитивні сигнали з боку Трампа і Америки, що вони будуть з нами до кінця війни”, - додав Зеленський.

23 вересня повідомлялося, що президент США Дональд Трамп припускає, що відновлення кордонів, з яких почалася війна в Україні, цілком можливе і що США продовжуватиме надалі постачати зброю для НАТО.

“Після того, як я ознайомився та повністю зрозумів військово-економічну ситуацію між Україною та Росією, а також побачив економічні проблеми, які вона спричиняє Росії, я вважаю, що Україна, за підтримки Європейського Союзу, має можливість боротися та повернути всю Україну в її первісному вигляді. З часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи, і зокрема НАТО, початкові кордони, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б і ні?” - пише він в соцмережі Truth Social.