Події
11:45 24.09.2025

Залужний про Курську операцію: Практика показала, що прорив на вузькій ділянці не приносить необхідного успіху

Надзвичайний і повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії, ексголовнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вперше прокоментував війському операцію ЗСУ в Курській області РФ, відзначивши, що вона показала недоліки ізольованого тактичного прориву на вузькій ділянці фронту.

“Такі дії, якщо вони виправдані, перш за все, за людськими втратами, з обмеженими цілями, можна провести. Проте практика показала, що врешті-решт ізольований тактичний прорив на вузькій ділянці фронту не приносить саме необхідного успіху”, - написав Залужний у своїй статті для видання “ZN,UA”, опублікованій в середу.

Він відзначив, що російські війська, що оборонялися, зуміли скористатися і технологічними, і тактичними перевагами, “і з часом не тільки не дали тактичному прориву перерости в оперативний успіх, а й згодом самі здійснили тактичне просування — також без оперативного успіху”.

“Ціна таких дій мені невідома, проте очевидно, що вона була надто високою”, - зазначив Залужний.

Також він повідомив, що наступ в Курській області став можливим завдяки прогресу в системах радіоелектронньої боротьби, які нівелювали перевагу росіян у масованому використанні малих FPV-дронів і баражуючих боєприпасів.

“Це потребувало від росіян розробки нової системи зв’язку й управління для цих БпЛА і баражуючих боєприпасів. Саме це дало шанс нашим військам застосувати бронетехніку для проведення наступальних дій на Курському напрямку, де добре захищена нашими засобами РЕБ західна техніка змогла здійснити стрибок на територію противника. Проте це спричинило й інший поштовх. Саме для боротьби з нашою технікою і подолання РЕБ улітку з’явився новий вид FPV — з передачею команд не по радіо, а по дротах, який відкрив нову еру протистояння і нові виклики позиційного глухого кута”, - розповів Залужний.

Як повідомлялося, Курська операція, яка розпочалася 6 серпня 2024 року, вперше перенесла повномасштабну війну на територію ворога, де українські військові контролювали до 1300 км кв. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відзначив, що це деморалізувало особовий склад росіян, а також не дало ворогу реалізувати плани наступу та сформували буферну зону, завдяки чому Суми і Харків залишилися на вільній українській землі.

Наразі ЗСУ контролюють в Курській області дві прикордонні ділянки сукупною площею близько 17 кв. км.

Теги: #залужний #курська_операція

