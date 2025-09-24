Генсек НАТО відвідає Нью-Йорк 24-25 вересня

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Нью-Йорк з середи, 24 вересня, до четверга, 25 вересня, для участі у 80-й Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй (ГА ​​ООН).

Як повідомляє пресслужба НАТО, під час перебування в Нью-Йорку Рютте зустрінеться зі світовими лідерами та високопосадовцями.

У середу, 24 вересня, генеральний секретар відвідає Трансатлантичну вечерю, організовану державним секретарем США Марко Рубіо.

У четвер, 25 вересня, генеральний секретар звернеться до курсантів Військової академії США у Вест-Пойнті.