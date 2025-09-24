Інтерфакс-Україна
Події
11:27 24.09.2025

Генсек НАТО відвідає Нью-Йорк 24-25 вересня

1 хв читати
Генсек НАТО відвідає Нью-Йорк 24-25 вересня

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Нью-Йорк з середи, 24 вересня, до четверга, 25 вересня, для участі у 80-й Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй (ГА ​​ООН).

Як повідомляє пресслужба НАТО, під час перебування в Нью-Йорку Рютте зустрінеться зі світовими лідерами та високопосадовцями.

У середу, 24 вересня, генеральний секретар відвідає Трансатлантичну вечерю, організовану державним секретарем США Марко Рубіо.

У четвер, 25 вересня, генеральний секретар звернеться до курсантів Військової академії США у Вест-Пойнті.

Теги: #рютте #нью_йорк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:12 23.09.2025
Рютте: рішення збивати чи ні російські літаки у повітряному просторі НАТО буде прийматися на основі оцінки ситуації

Рютте: рішення збивати чи ні російські літаки у повітряному просторі НАТО буде прийматися на основі оцінки ситуації

18:10 22.09.2025
Зеленський обговорив з Рютте посилення української ППО

Зеленський обговорив з Рютте посилення української ППО

18:50 12.09.2025
Генсек НАТО оголосив про початок операції альянсу Eastern Sentry на східному фланзі

Генсек НАТО оголосив про початок операції альянсу Eastern Sentry на східному фланзі

14:31 10.09.2025
Шмигаль після зустрічі з Рютте: Партнери розуміють, що Кремль не збирається зупинятись

Шмигаль після зустрічі з Рютте: Партнери розуміють, що Кремль не збирається зупинятись

13:41 08.04.2025
Нью-Йорк зберіг лідерство серед міст світу за кількістю мільйонерів

Нью-Йорк зберіг лідерство серед міст світу за кількістю мільйонерів

10:46 21.11.2024
Заарештовано жителя Флориди, який планував вибух на Нью-Йоркській біржі

Заарештовано жителя Флориди, який планував вибух на Нью-Йоркській біржі

10:34 06.09.2024
"Азову" вдалося повернути під контроль частину Нью-Йорка і деблокувати Сили оборони

"Азову" вдалося повернути під контроль частину Нью-Йорка і деблокувати Сили оборони

10:30 26.06.2024
Українська команда GRECO увійшла в топ-5 корпоративного чемпіонату світу з шахів

Українська команда GRECO увійшла в топ-5 корпоративного чемпіонату світу з шахів

02:13 13.02.2024
Одна людина загинула і п'ятеро отримали поранення внаслідок стрілянини в метро Нью-Йорка

Одна людина загинула і п'ятеро отримали поранення внаслідок стрілянини в метро Нью-Йорка

16:44 20.12.2023
У Нью-Йорку відбулася акція, присвячена викраденим Росією українським дітям

У Нью-Йорку відбулася акція, присвячена викраденим Росією українським дітям

ВАЖЛИВЕ

За ніч знешкоджено 126 ворожих БпЛА, є влучання на семи локаціях

Окупанти за добу втратили 970 осіб та 134 од. спецтехніки

Путін боїться перемовин віч-на-віч з Україною та хоче лише війни – Зеленьский

США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський

Зеленський про зустріч з Трампом: це була добра та конструктивна зустріч

ОСТАННЄ

Свириденко: Запускаємо онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності в "Дії"

Росіяни окупували Новомиколаївку на Дніпропетровщині та Новоіванівку в Запорізькій області

Голова комітету Ради Шуляк розраховує на розгляд відновлення конкурсів на держслужбу на наступному сесійному тижні

Українська розвідка отримала дані з серверів окупаційної влади в Криму про незаконно переміщених дітей

Віцеспікер Ради Корнієнко: Повернення до конкурсів на топ-посади викликає дискусію серед депутатів

Прокуратура оскаржує у судах видачу 110 дозволів на надрокористування – генпрокурор

Безпілотники СБУ вдруге за тиждень ударили по "Газпром Нафтохім Салават" - джерело

УЧХ та Державна архівна служба підписали Меморандум про співпрацю

Медбрат лікарні Херсона коригував повітряні атаки ворога

Міжвідомча група з реформування протезування має напрацювати нову доступну в регіонах систему - Мінсоцполітики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА