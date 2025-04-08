Інтерфакс-Україна

Економіка

13:41 08.04.2025

Нью-Йорк зберіг лідерство серед міст світу за кількістю мільйонерів

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Нью-Йорк зберіг лідерство серед міст світу за кількістю мільйонерів

Нью-Йорк знову посів перше місце серед усіх міст світу за кількістю містян-доларових мільйонерів, йдеться в щорічному звіті консалтингової компанії Henley& Partners, підготовленому спільно з аналітичною фірмою New World Wealth.

У Нью-Йорку налічується 384,5 тис. мільйонерів, за останні 10 років ця кількість зросла на 45%. Зокрема в місті живуть 818 осіб, активи яких перевищують $100 млн.

Друге місце посіла агломерація навколо затоки Сан-Франциско, до якої входить сам Сан-Франциско і Кремнієва долина. За даними дослідження, в цьому районі кількість мільйонерів зросла майже вдвічі (на 98%) за останнє десятиліття і сягнула 342,4 тис. Вищі темпи зростання популяції мільйонерів зафіксовано лише в Шеньчжені (142%), Ханчжоу (108%) і Дубаї (102%). Крім того, у Сан-Франциско тепер живе більше мільярдерів, ніж у Нью-Йорку - 82 проти 66.

Дубай продемонстрував найкраще зростання в п’ятидесятці кращих міст світу за останній рік, піднявшись на 18-ту сходинку з 21-го місця. Кількість доларових мільйонерів у місті тепер становить 81,2 тис. Найрізкіший спад зафіксував Сеул, який відкотився на 24-те місце з 19-го.

Москва посіла в списку 40-те місце, опустившись на дві позиції. Кількість мільйонерів у Москві становила 30 тис., включно зі 178 особами зі статками понад $100 млн і 23 мільярдерами.

Москва і Лондон стали єдиними містами, де кількість мільйонерів скоротилася за останнє десятиліття. Британська столиця зараз посідає шосте місце у світі за чисельністю мільйонерів (215,7 тис.), пропустивши вперед Токіо (292,3 тис.), Сінгапур (242,4 тис.) і Лос-Анджелес (220,6 тис.). З 2014 року кількість мільйонерів у Лондоні скоротилася на 12%, у Москві - на 25%.

За останній рік у п’ятидесятці міст світу за кількістю мільйонерів відбулася одна зміна - Лісабон увійшов до списку (22,2 тис. мільйонерів), а новозеландський Окленд покинув його.

Окремий список найдорожчих міст світу очолив Монако - вартість квадратного метра елітної житлової нерухомості в князівстві перевищує $38,8 тис. При цьому Монако також є світовим лідером за середніми статками на душу населення - показник перевищує $20 млн.

Нью-Йорк посів друге місце за дорожнечею житла ($27,5 тис. за квадратний метр), Гонконг розташувався на третій сходинці ($26,3 тис.), Лондон посів четверте місце ($24 тис.).

 

Теги: #мільйонери #нью_йорк

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