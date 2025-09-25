Сибіга відвідав трансатлантичну вечерю у Нью-Йорку на запрошення держсекретаря США Рубіо

Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Нью-Йорку відвідав трансатлантичну вечерю на запрошення державного секретаря США Марка Рубіо разом з колегами з країн НАТО.

"Я відзначив успішну зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Ми цінуємо лідерство президента Трампа в мирних зусиллях і його чітку позицію", - написав він у соцмережі Х.

Міністр подякував союзникам за їхню підтримку і закликав до подальших дій для зміцнення України, в тому числі через ініціативу PURL, і посилення тиску на Росію.

"Після ескалації Росією терору проти України та проникнення у повітряний простір Польщі та Естонію ми не повинні дозволити Путіну розділити або залякати нас. Замість цього ми повинні продемонструвати силу і єдність", - закликав Сибіга.