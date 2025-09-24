УЧХ та Державна архівна служба підписали Меморандум про співпрацю

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) та Державна архівна служба України підписали Меморандум про співпрацю.

“Документ закріплює спільні дії у сфері захисту архівних фондів та підтримки працівників архівної сфери в умовах війни. Збереження національної пам’яті та культурних цінностей є не лише історичним, а й гуманітарним завданням”, - написав УЧХ у Фейсбуці.

Співпраця передбачає тренінги з першої допомоги та психосоціальної підтримки, організацію евакуації архівних документів у разі загрози, маркування архівних установ спеціальними захисними знаками відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

В УЧХ переконані, що Меморандум стане надійною основою для довготривалої співпраці, яка допоможе захистити важливі архіви й тих, хто щодня працює над їх збереженням, а також посилить стійкість державних інституцій під час війни.